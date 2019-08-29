Сильний вітер і спека: які області знаходяться в небезпеці

Погода в Україні (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Погода може принести неприємний сюрприз мешканцям кількох областей

Погода в Україні у п'ятницю, 30 серпня, очікується суха та спекотна. У деяких регіонах підніметься сильний вітер, який в поєднанні з високою температурою повітря призведе до пожежонебезпечної обстановки. Про це пише синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в Facebook.

Вона зазначила, що в останню п'ятницю літа погода істотно не зміниться, буде сонячно, місцями жарко, а також можливий сильний вітер.

"30-го серпня, у п'ятницю, в Україні – знову антициклон. А точніше, над Україною антициклон. А це значить багато сонця, чистого неба, сухого повітря і слабкого або максимум помірного вітру. Температура повітря протягом дня +25 +29 градусів, на заході та півдні місцями до +32, на північному сході – Сумська, Харківська область, +22 +25 градусів", - повідомила синоптик.

Карта погоди

У Києві 30 серпня буде тепло і сонячно, проте очікується сильний вітер, місцями з поривами.

"У Києві 30-го серпня очікується суха ясна погода. Температура повітря найближчої ночі +13 +16 градусів, завтра вдень близько +27 градусів. У Києві і околицях вночі і рано вранці вітер буде південним, слабким, зранку і до обіду південно-східний, трохи з поривами до 8-10 м/с, далі вдень південно-східний, помірний, увечері – ближче до східного, слабкий", - попередила Наталка Діденко.

Крім того, як повідомили в Українському гідрометцентрі, на заході України у п'ятницю можливий невеликий короткочасний дощ.

Погода в Україні 30 серпня

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що синоптик попередила, що вересень в Україні почнеться з аномальних температур повітря.

А також розповідали про те, що стало відомо, яка погода чекає українців на День Знань.