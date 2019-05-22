Сильные дожди и грозы: какие области больше всего пострадают от непогоды

Погода в Украине в среду, 22 мая, неприятно удивит всех жителей страны, но некоторым областям от циклона достанется более всего. Ою этом предупреждают синоптики Gismeteo.

Так, сегодня погодные условия по всей стране будут неблагоприятными - переменная облачность, снижение температуры, практически по всей стране ожидаются дожди, и грозы.

А в Закарпатской, Полтавской, Днепрпетровской, Запорожской и Черкасской областях дожди будут сильными.

Погода в Украине 22 мая (иллюстративное фото: РБК-Украина)

На Западе страны сегодня будет нежарко - от +16 до +20 градусов.

В северных и центральных областях днем температура воздуха будет варьироваться в пределах +19... +23 тепла.

На Востоке Украины немного теплее - от +18 до +25 градусов.

В южных областях также не особо жарко - всего +17... +22 градуса.

В Киеве сегодня от +17 до +20 тепла, утром облачно, днем небольшой дождь и гроза, вечером гроза и пасмурно.

Погода в Киеве 22 мая (фото: gismeteo.ua)

Напомним, мы писали о мощном смерче, который пронесся над селом в Черновицкой области и повырывал деревья с корнями. В сеть выложили видео разрушительного природного явления.

Ранее сообщалось о том, что жители Прикарпатья страдают от сильных затоплений. В сети публикуют фото и видео поселков и городов, где дороги и дворы домов превратились в бурлящие потоки.