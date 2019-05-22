Сильні дощі та грози: які області найбільше постраждають від негоди

Погода в Україні у середу, 22 травня, неприємно здивує всіх жителів країни, але деяким областям від циклону дістанеться найбільше. Про це попереджають синоптики Gismeteo.

Так, сьогодні погодні умови по всій країні будуть несприятливими - мінлива хмарність, зниження температури, практично по всій країні очікуються дощі і грози.

А в Закарпатській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій і Черкаській областях дощі будуть сильними.

Погода в Україні 22 травня (ілюстративне фото: РБК-Україна)

На Заході країни сьогодні буде нежарко - від +16 до +20 градусів.

В північних і центральних вдень областях температура повітря буде коливатися в межах +19... +23 тепла.

На Сході України трохи тепліше - від +18 до +25 градусів.

У південних областях також не особливо жарко - всього +17... +22 градуси.

У Києві сьогодні від +17 до +20 тепла, зранку хмарно, вдень невеликий дощ і гроза, ввечері гроза і дощ.

Погода у Києві 22 травня (фото: gismeteo.ua)

Нагадаємо, ми писали про потужний смерч, який пронісся над селом у Чернівецькій області та повиривав дерева з корінням. В мережу виклали відео руйнівного природного явища.

Раніше повідомлялося про те, що жителі Прикарпаття страждають від сильних затоплень. В мережі публікують фото і відео селищ і міст, де дороги та двори будинків перетворилися на вируючі потоки.