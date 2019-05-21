На Украину надвигается непогода: синоптики напугали прогнозом

Погода в Украине 22 мая (иллюстративное фото: pixabay.com)

Погода в Украине будет неблагоприятной

Погода в Украине в среду, 22 мая, преподнесет жителям страны неприятный сюрприз в виде похолодания, гроз, дождей и сильного порывистого ветра. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

К слову, синоптик Наталка Диденко также дала украинцам неутешительный прогноз на завтра.

Синоптики сообщают, что завтра мокро будет по всей территории страны. К тому же температура воздуха существенно снизится, местами до +15 градусов.

Самая низкая дневная температура ожидается на Западе - от +15 до +17 на Закарпатье, в остальной чати региона от +16 до +22 тепла.

В Центре, на Юге и Севере от +19 до +24 градусов. Немного комфортнее в восточных областях - от +22 до +25 выше нуля.

Погода в Украине 22 мая (фото: РБК-Украина)

Ночью также будет довольно прохладно - от +11 до +13 градусов, а на Западе от +9 до +13.

Сильные дожди с грозами завтра ожидаются в Закарпатской, Запорожской и Херсонской областях. На остальной территории страны будет повсеместно греметь и моросить.

Усугубит погодную ситуацию и сильный ветер с порывами от 7 до 12 метров в секунду.

В Киеве ночная температура составит +11... +13 градусов, днем +20... +22 тепла. Ожидается небольшой дождь и грозы. Ветер южный 7-12 метров в секунду.

Погода в Украине 22 мая (фото: meteo.gov.ua)

Ранее сообщалось о том, что жители Прикарпатья страдают от сильных затоплений. В сети публикуют фото и видео поселков и городов, где дороги и дворы домов превратились в бурлящие потоки.

Напомним, мы писали о мощном смерче, который пронесся над селом в Черновицкой области и повырывал деревья с корнями. В сеть выложили видео разрушительного природного явления.