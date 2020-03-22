Сильное землетрясение разрушило столицу Хорватии: страшные фото

Землетрясение в Хорватии произошло 22 марта (коллаж: РБК-Украина)

Землетрясение в Хорватии разрушило дома и дороги в Загребе

Землетрясение в Хорватии разрушило столицу Загреб. По оценке Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), магнитуда землетрясения, которое прошло 22 марта, составила 5,3. В результате сильных повторяющихся толчков пострадали и другие страны - Босния и Герцеговина, Хорватия, Венгрия, Словения и Австрия. В результате природного катаклизма больше всего пострадал Загреб. Местные СМИ опубликовали фотографии разрушенной столицы.

Как сообщается, подземные толчки были зафиксированы на расстоянии 9 км от пункта Загреб, Хорватия. Местные СМИ пишут: землетрясение было настолько сильным, что часть домов находится в аварийном состоянии. Немецкие сейсмологи говорят о землетрясении магнитудой 6,0.

Землетрясение в Хорватии разрушило Загреб 22 марта (фото: jutarnji.hr)

В хорватской столице повреждено множество построек. Повреждения получил Загребский собор: разрушился один из двух его шпилей.

Землетрясение в Хорватии разрушило Загребский собор (фото: jutarnji.hr)

Из-за того, что начали разрушаться постройки, пострадали и автомобили.

Землетрясение в Хорватии привело к большим потерям (фото: jutarnji.hr)

В результате землетрясения в районе Загреба погиб 15-летний подросток. Есть пострадавшие, точное число которых пока не сообщается.

Жительница Загреба и пользовательница Facebook с ником Ana-Marija Budić показала на своей странице последствия катастрофы.

Землетрясение в Хорватии – разрушена больница в Загребе (фото: facebook.com/ananoviprofil.budic)

По оценкам, в этом радиусе сосредоточено 1,14 млн человек, 440 519 домашних хозяйств и инфраструктура стоимостью 51,7 млрд долларов США. Дополнительная информация будет предоставлена по мере ее поступления из официальных источников.

Напомним, что ранее 18 марта рядом с Бали произошло мощное землетрясение.