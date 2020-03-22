Сильний землетрус зруйнував столицю Хорватії: страшні фото

Землетрус в Хорватії відбувся 22 березня (колаж: РБК-Україна)

Землетрус в Хорватії зруйнував будинки і дороги в Загребі

Землетрус в Хорватії зруйнував столицю Загреб. За оцінкою Європейсько-Середземноморського сейсмологічного центру (EMSC), магнітуда землетрусу, яке відбулося 22 березня, склала 5,3. В результаті сильних повторюваних поштовхів постраждали й інші країни - Боснія і Герцеговина, Хорватія, Угорщина, Словенія та Австрія. В результаті природного катаклізму найбільше постраждав Загреб. Місцеві ЗМІ опублікували фотографії зруйнованої столиці.

Як повідомляється, підземні поштовхи були зафіксовані на відстані 9 км від пункту Загреб, Хорватія. Місцеві ЗМІ пишуть: землетрус був настільки сильним, що частина будинків знаходиться в аварійному стані. Німецькі сейсмологи говорять про землетрус магнітудою 6,0.

Землетрус в Хорватії зруйнував Загреб 22 березня (фото: jutarnji.hr)

В хорватській столиці пошкоджено безліч споруд. Пошкодження отримав і Загребський собор: зруйнувався один з двох його шпилів.

Землетрус в Хорватії зруйнував Загребський собор (фото: jutarnji.hr)

Через того, що почали руйнуватися будівлі, постраждали й автомобілі.

Землетрус в Хорватії призвів до великих втрат (фото: jutarnji.hr)

В результаті землетрусу в районі Загреба загинув 15-річний підліток. Є постраждалі, точне число яких поки не повідомляється.

Мешканка Загреба і користувачка Facebook з ніком Ana-Marija Budić показала на своїй сторінці наслідки катастрофи.

Землетрус в Хорватії – зруйнована лікарня в Загребі (фото: facebook.com/ananoviprofil.budic)

За оцінками, в цьому радіусі зосереджено 1,14 млн осіб, 440 519 домашніх господарств та інфраструктура вартістю 51,7 млрд доларів США. Додаткова інформація буде надана у міру її надходження з офіційних джерел.

Нагадаємо, що раніше 18 березня поруч з Балі стався потужний землетрус.