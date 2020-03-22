В Хорватии произошло два мощных землетрясения

Фото: землетрясение в Хорватии (vijesti.hrt.hr)

В результате землетрясения упала часть верхушки южной башни центрального собора столицы Хорватии

В хорватской столице Загребе произошло два землетрясения, в результате которых есть разрушения в центре города. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Vijesti.

По данным Европейского средиземноморского сейсмологического центра, эпицентр первого подземного толчка магнитудой 5,3 произошел в 6:24 утра за семь километров на север от Загреба на глубине 10 километров.

Uživo iz središta Zagreba koji je pogodio potres. Uživo iz središta Zagreba koji je pogodio potres... Sve pratite na: https://bit.ly/2QzO1KP Опубликовано HRT Vijesti Суббота, 21 марта 2020 г.

Через полчаса в городе произошло еще одно землетрясение магнитудой 5,0. В результате землетрясения упала часть верхушки южной башни центрального собора столицы Хорватии. В некоторых районах города не было электричества и воды.

#Croatia Hit by 6.0-Magnitude Earthquake



According to preliminary reports, the tremor hit north of Zagreb - the country's capital and largest city. At the moment, there is no official information about casualties or major damage, inflicted by the quake.#Earthquake #TMTV pic.twitter.com/Ekmms8amkb — TrueMe International (@TMTVint) March 22, 2020

По предварительным данным, жертв нет. Очевидцы сообщают о серьезных повреждениях в Загребе, на некоторых улицах образовались завалы из кирпичей, осыпавшихся с пострадавших зданий.

Напомним, в Греции произошло землетрясение силой 5,6 балла по шкале Рихтера. Эпицентр находился в 14 километрах к северо-востоку от города Парга, а очаг располагался в 10 км под землей. На три часа ранее там произошло землетрясение силой 4,3 балла по шкале Рихтера.

РБК-Украина сообщало, что ночью 17 марта на юге Италии произошло землетрясение магнитудой 3,9 балла. Небольшое землетрясение, эпицентр которого находился в Тирренском море на глубине 33 км, было зафиксировано около 2 часов ночи. Сейсмологи зафиксировали более десяти подземных толчков.