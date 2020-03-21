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В Греции произошло сильное землетрясение, есть разрушения и пострадавшие

Новости » В мире     21.03.2020 - 06:42
В Греции произошло сильное землетрясение, есть разрушения и пострадавшие
Иллюстративное фото (flickr.com/matthileo)

Землетрясение нанесло серьезный ущерб поселку Каналаки в префектуре Превеза

В Греции произошло землетрясение силой 5,6 балла по шкале Рихтера. Об этом сообщили в сейсмологической лаборатории Афинского университета, передает РБК-Украина со ссылкой на Athens News Agency.

Землетрясение произошло в 2:49 по местному времени (3:49 по Киеву). Эпицентр находился в 14 километрах к северо-востоку от города Парга, а очаг располагался в 10 км под землей. Тремя часами ранее там произошло землетрясение силой 4,3 балла по шкале Рихтера.

По данным агентства, толчки ощущались в Теспротии, Превезе, Янине, Арте, на Корфу и в других регионах страны.

Отмечается, что землетрясение нанесло серьезный ущерб поселку Каналаки в префектуре Превеза. В частности, рухнули некоторые старые дома, а многие жители получили травмы. Кроме того, стихия вызвала оползни и камнепады.

Напомним, в Индонезии, к югу от курортного острова Бали, произошло мощное землетрясение магнитудой в 6,4. О жертвах или повреждении инфраструктуры пока не сообщалось, однако по информации отдыхающих на Бали, землетрясение сильно ощущалось на острове.

Ранее в Соединенных Штатах Америки в 10 милях от Солт-Лейк-Сити также произошло землетрясение магнитудой 5,7 баллов.

Также РБК-Украина сообщало, что ночью 17 марта на юге Италии произошло землетрясение магнитудой 3,9 балла. Небольшое землетрясение, эпицентр которого залегал в Тирренском море на глубине 33 км, было зафиксировано около 2 часов ночи. Сейсмологи зафиксировали более десяти подземных толчков.

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Новости Украины Грецияземлетрясение
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