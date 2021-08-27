Сильная молитва на Успение Богородицы для счастья и достатка (текст)

Что попросить и в каких случаях обращаться к Богородице

Богородица заботится о всех людей на свете. А кроме того, отвечает на искренние молитвы и дарит нам свое покровительство.

Поэтому прежде всего на Успение Богородицы люди просят защиты и помощи. А перед иконой Девы Марии молятся (и не только в праздник, но и в другой день):

чтобы укрепить веру

избавиться от страха перед физической смертью

если человек или кто-то из его близких болен

когда нужна духовная помощь в борьбе с пагубным пристрастием/привычкой

если человека оговорили и ему нужна защита.

Эти слова молитвы сделают просьбу к Богородице очень сильным

Пресвятая Богородица, спаси и сохрани раба Божьего (имя). Защиты от соблазнов на пути жизненном, сохрани, Матерь, от корысти и укрепи веру мою в Иисуса Христа, великодушного и всепрощающего. Укрой меня своим покровом от ненавистников и недоброжелателей, так прости им их злобу. Дай силы бороться с искушениями и не допусти происков дьявольских, меня от веры православной отворачивающих. Яви милость свою на меня и семью мою, сохрани и защити нас. Аминь!

28 августа Успения Пресвятой Богородицы (facebook.com/Orthodox.in.Ukraine)

Также стоит помолиться Богородице и попросить о здоровье детей. Вот пример молитвы:

О, Пресвятая Владычице Дева Богородица, спаси и сохрани под кровом Твоим моих чад (имена), всех отроков, отроковиц и младенцев, крещеных и безымянных и тех, что в утpoбе матери. Укрой их ризой Твоего материнства, соблюди их в страхе Божием и в послушании родителям, умоли Господа моего и Сына Твоего, да дарует им полезное ко спасению их. Вручаю их Материнскому надзору Твоему, яко Ты еси Божественный Покров рабам Твоим.

Матерь Божия, введи меня в образ Твоего небесного материнства. Исцели душевные и телесные paны детей моих (имена), моими грехами нанесенные. Вручаю ребенка целиком Господу моему Иисусу Христу и Твоему, Пречистая, небесному покровительству. Аминь.