Ореховый Спас 2021: когда отметим особенный праздник, и что нужно обязательно сделать
Ореховый, или Хлебный Спас 2021 традиционно украинцы отметят 29 августа. Особенностью этот дня является то, что он завершает цикл из "Трех Спасов", а в храме освящаются орехи и хлеб, испеченный из зерна нового урожая.
Что нужно освятить в храме в этот день, какие запреты, традиции и приметы существуют - читайте ниже в материале Styler.
Главные традиции Орехового Спаса
Это последний августовский Спас, который отмечается после Медового и Яблочного. Этот день считается праздником урожая, ведь к этому времени обычно заканчивали сборы зерна нового урожая, а также собирали орехи.
Кроме того 29 августа отмечается попразднество Успения Пресвятой Богородицы (28 августа). А также Перенесение нерукотворного образа Господа Иисуса Христа.
В Библии описывается чудо исцеления царя Авгаря в Эдессе, который страдал от язв на теле. Полотно, которым вытер лицо Спаситель, исцелило правителя. Принято считать, что именно лик Иисуса Христа на полотне стал первой иконой.
Раньше люди верили, что в один год не может быть хорошего урожая и зерновых и орехов. Если этот год богат орехами, то следующий будет хлебным, и наоборот.
День принято было закончить мытьем в бане с вениками из орешника.
Что нужно освятить в храме
Из муки нового помола пекли хлеб, который освящали в церкви. Затем его бережно делили между всеми членами семьи, а также раздавали нуждающимся, чтобы в доме был достаток и здоровье.
В церковь на освящение несли кроме свежеиспеченных караваев, зерно, орехи, ореховые ветви, яблоки, мед.
Гадание на орехах
Как и на яблоках в Яблочный Спас, в праздник можно гадать на орехах. По первому съеденному ореху можно было предсказать свою судьбу.
Если орех был вкусный и сладковатый - это к большой любви, горький - жди от любимого измены. Недозрелый орех сулит важное известие, а если попался гнилой - берегись - будет беда.
Важные приметы на 29 августа
- Жара в этот день сулит холодную и дождливую вторую половину сентября.
- Хорошая ясная и умеренная погода знаменует короткую зиму.
- Вдруг начался дождь, гремит гроза - к теплой осени.
- Съешьте первый орех сами, а второй отдайте первому встречному, чтобы отвести от себя порчу.
Что строго запрещено делать на Хлебный Спас
- Отказывать в милостыни нуждающимся.
- Лениться и бездельничать - в этот день нужно активно готовиться к зиме, делая запасы.
- Ссориться, ругаться желать кому-либо зла - плохие мысли вернутся к вам бумерангом.
Ранее мы писали про Три Спаса, почему эти праздники для украинцев особенные и что нужно обязательно сделать.