Успение Пресвятой Богородицы: традиции и самые строгие запреты

Успение Пресвятой Богородицы отмечается ежегодно 28 августа. В народе этот праздник называют Приснодевы Марии или Первой Пречистой. Успение Пресвятой Богородицы относится к числу двенадцати самых крупных христианских праздников.

Что это за праздник, какие существуют традиции и строгие запреты в этот день – читайте в материале ниже.

День Успения Пресвятой Богородицы – это день окончания земной жизни Святой Девы Марии, матери Иисуса Христа. Успение – означает мирный уход из земной жизни.

За три дня до смерти Святой Девы Марии ей явился архангел Гавриил и предупредил, что дни земной жизни ее сочтены и ей скоро придется перейти в жизнь небесную. В знак своих слов он подарил ей пальмовую ветвь.

В день смерти Святой Девы Марии все апостолы собрались в Иерусалиме, чтобы проститься и совершить обряд погребения. По преданиям, Иисус Христос в сопровождении душ праведников и архангелов сошел на землю и унес тело и душу матери на небеса.

Традиции на Успение

28 августа заканчивается Успенский пост и по традиции в этот день верующие посещают церковь. Для освящения несут семена и колоски пшеницы из нового урожая. Также в этот день принято ставить свечи за родных и близких, и обязательно помолиться за здоровье.

На Успение накрывают пышный стол и пекут свежий хлеб из муки нового урожая. В этот день принято солить на зиму капусту, помидоры и огурцы. Также в этот день начинают собирать лесные и грецкие орехи.

Что категорически нельзя делать в этот день

Нельзя ссориться и конфликтовать с родными и близкими

Нельзя отказывать в помощи – нужно выполнить просьбу

Нельзя ходить босиком по росе – считается, что на утренней траве слезы Пресвятой Богородицы и можно навлечь на себя болезни и беды

Нельзя в этот день надевать старую или неудобную обувь, это привлечет трудности и проблемы

Незамужним ранним утром нельзя ни с кем разговаривать – пока она умоется холодной водой

Нельзя брать в руки острые предметы. Хлеб нужно ломать руками

Нельзя заниматься домашними делами – уборкой, стиркой и шитьем

Нельзя разводить костры – это может привлечь беду

Народные приметы на Успение

Какая погода на Успение – такой будет и осень

Хорошая погода – бабье лето будет прохладным и дождливым

Радуга в этот день – к теплой осени

Туман утром – к богатому урожаю грибов

Иней утром – быстро наступят холода

Много паутин – зима будет с морозами и почти без снега