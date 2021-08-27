Сильна молитва на Успіння Богородиці для щастя і достатку (текст)

28 серпня православні в Україні відзначають Успіння Пресвятої Богородиці. Цей день приурочений до завершення земного і початку небесного вічного життя Діви Марії, яка дала світові Спасителя.
Кажуть, що молитва у свято Успіння Богородиці має особливу силу. Але як найкраще помолитися у суботу, щоб у домі було щастя і достаток - читайте в матеріалі Styler нижче.
Богородиця піклується про всіх людей на світі. А крім того, відповідає на щирі молитви і дарує нам своє заступництво.
Тому перш за все на Успіння Богородиці люди просять захисту і допомоги. А перед іконою Діви Марії моляться (і не тільки у свято, але і в інший день):
Пресвята Богородиця, спаси та сохрани раба Божого (ім’я). Захисти від спокус на шляху життєвому, вбережи, Мати, від користі та зміцни віру мою в Ісуса Христа, великодушного і всепрощаючого. Укрий мене своїм покровом від ненависників і недоброзичливців, так прости їм їх злобу. Дай сили боротися зі спокусами та не допусти підступів диявольських, мене від віри православної відвертаючих. Яви милість свою на мене і сім’ю мою, вбережи та захисти нас. Амінь!
28 серпня Успіння Пресвятої Богородиці (facebook.com/Orthodox.in.Ukraine)
Також варто помолитися до Богородиці і попросити за здоров’я дітей. Ось приклад молитви:
О, Пресвята Владичице Діво Богородице, спаси і сохрани під покровом Твоїм моїх чад (імена), Усіх юнаків, отроковиць і немовлят, хрещених і безіменних і тих, що в утpoбі матері. Укрий їх ризою Твого материнства, збережи їх в страху Божому і в слухняності батькам, умоли Господа мого і Сина Твого, нехай дасть їм корисне для спасіння їх. Вручаю їх Материнському нагляду Твоєму, бо Ти єси Божественний Покров рабам Твоїм.
Матір Божа, введи мене у образ Твого Небесного материнства. Вилікуй душевні і тілесні paни дітей моїх (імена), моїми гріхами нанесені. Вручаю дитину цілком Господеві моєму Ісусу Христу і Твоєму, Пречиста, небесному заступництву. Амінь.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про традиції та найсуворіші заборони у свято Успіння Пресвятої Богородиці.
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