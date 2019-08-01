Сильная магнитная активность: какие дни в августе будут самыми опасными

Календарь магнитных бурь на август 2019 предвещает несколько опасных дней для жителей Киева и Украины. Метеозависимые люди могут испытывать изменения в самочувствии в последний месяц лета, однако синоптики дали в целом благоприятный прогноз. Жителям Киева опасаться сильных метеоударов не стоит. Об этом сообщается в Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца.

Согласно прогнозу метеорологов, август будет достаточно спокойным по силе проявления солнечной активности. Незначительные магнитные колебания будут замечены лишь в начала месяца. Небольшие магнитные возмущения возможны лишь 5 и 6 августа.

Магнитные бури в августе 2019 – какие дни будут самым опасными (иллюстративное фото: pixabay.com)

Как избежать негативных последствий магнитных бурь

Солнечная активность сказывается на состоянии кровотока и сосудов, поэтому возможны головные боли, головокружения, а также проблемы с сердцем. Метеозависимым людям во время магнитных бурь следует быть максимально аккуратными на дорогах и в местах большого скопления людей, а также запастись лекарствами первой необходимости.

Основные правила поведения для метеозависимых людей во время магнитных бурь:

Не пейте алкогольные напитки.

Не употребляйте жирную, острую и соленую пищу в больших количествах.

Снизьте физическую нагрузку.

Избегайте стрессовых ситуаций.

Пейте больше чистой воды, мятного чая, натуральные компоты и морсы.

Проводите больше времени на свежем воздухе.

Следите за артериальным давлением и запаситесь необходимыми лекарствами, если у вас есть хронические заболевания.

Напомним, что ранее сообщалось о самой сильной магнитной буре за последние 10 лет.