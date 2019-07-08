Самый мощный удар за последние 10 лет: Землю накроет магнитная буря

Магнитные бури в июле (Коллаж РБК-Украина)

Сильная магнитная буря накроет Землю уже в середине июля

Магнитные бури в июле ожидаются очень сильные и специалисты отмечают, что несколько метеоударов будут самыми мощными за последние 10 лет. Это отразится на самочувствии даже тех, кто обычно не подвержен геомагнитным колебаниям.

Также станут опасными дни перед метеоударами и несколько дней после – так как сильные колебания могут сопровождаться продолжительным ухудшением самочувствия.

Ближайшая сильная магнитная буря накроет Землю уже в следующий понедельник, 15 июля. Однако ухудшение самочувствия может наблюдаться с субботы, 13 июля.

Медики предупреждают, что может появится головокружение, общая апатия, сонливость, тошнота, озноб, раздражительность. Тем, у кого есть хронические заболевания сердечно-сосудистой системы – нужно позаботиться о том, чтобы под рукой были необходимые лекарства.

В зону риска сильной метеоволны попадают беременные женщины, маленькие дети и пожилые люди. Также стоит обратить внимание на людей, у которых наблюдаются различные расстройства психики, так как в период мощной магнитной бури у них может начаться обострение.

На дни метеоударов не стоит планировать дальние поездки, важные встречи и серьезную работу. Стоит больше отдыхать, высыпаться, гулять на свежем воздухе, пить больше жидкости и не злоупотреблять алкоголем и вредной пищей.

Следующая метеоволна накроет Землю в конце месяца – 29 июля. Она будет менее интенсивная, чем предыдущая, однако может также существенно повлиять на самочувствие.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что астролог предупредила о сложном периоде и рассказала, что можно делать в ближайшие дни, а что делать не стоит.

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