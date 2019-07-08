ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Самый мощный удар за последние 10 лет: Землю накроет магнитная буря

STYLERЖизнь    08.07.2019 - 21:22
Самый мощный удар за последние 10 лет: Землю накроет магнитная буря
Магнитные бури в июле (Коллаж РБК-Украина)

Сильная магнитная буря накроет Землю уже в середине июля

Магнитные бури в июле ожидаются очень сильные и специалисты отмечают, что несколько метеоударов будут самыми мощными за последние 10 лет. Это отразится на самочувствии даже тех, кто обычно не подвержен геомагнитным колебаниям.

Также станут опасными дни перед метеоударами и несколько дней после – так как сильные колебания могут сопровождаться продолжительным ухудшением самочувствия.

Ближайшая сильная магнитная буря накроет Землю уже в следующий понедельник, 15 июля. Однако ухудшение самочувствия может наблюдаться с субботы, 13 июля.

Медики предупреждают, что может появится головокружение, общая апатия, сонливость, тошнота, озноб, раздражительность. Тем, у кого есть хронические заболевания сердечно-сосудистой системы – нужно позаботиться о том, чтобы под рукой были необходимые лекарства.

В зону риска сильной метеоволны попадают беременные женщины, маленькие дети и пожилые люди. Также стоит обратить внимание на людей, у которых наблюдаются различные расстройства психики, так как в период мощной магнитной бури у них может начаться обострение.

На дни метеоударов не стоит планировать дальние поездки, важные встречи и серьезную работу. Стоит больше отдыхать, высыпаться, гулять на свежем воздухе, пить больше жидкости и не злоупотреблять алкоголем и вредной пищей.

Следующая метеоволна накроет Землю в конце месяца – 29 июля. Она будет менее интенсивная, чем предыдущая, однако может также существенно повлиять на самочувствие.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что астролог предупредила о сложном периоде и рассказала, что можно делать в ближайшие дни, а что делать не стоит.

А также рассказывали о том, что астрологи назвали самую счастливую дату в 2019 году.

Лузеры недели: астрологи назвали знаки Зодиака, которым не повезет с финансами Ожидается напряженный период: надвигается ретроградный Меркурий
Новости Украины магнитная буряопасностьастрология
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь