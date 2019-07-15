ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Мощнейший удар десятилетия: как уберечься от влияний магнитной бури

STYLERЖизнь    15.07.2019 - 09:53
Мощнейший удар десятилетия: как уберечься от влияний магнитной бури
Магнитные бури в июле (коллаж: РБК-Украина)

Период магнитных бурь особенно повлияет на некоторые категории людей

Магнитная буря накроет Землю в понедельник, 15 июля. Эксперты утверждают, что этот удар будет мощнейшим за последнее десятилетие. Причиной возникновения геомагнитных колебаний являются вспышки на Солнце, из-за чего поток заряженых частиц разлетается в разные стороны, под их ударом оказывается и Земля. Кто наиболее подвержен магнитным бурям, и как уберечься от их воздействия, в материале Styler.

На кого сильнее всего влияют геомагнитные бури

Воздействию магнитных бурь все люди подвержены по-разному. У кого-то может сильно ухудшаться самочувствие и настроение: раздражительность, слабость, апатия, сонливость или же наоборот бессонница.

При этом даже у здорового человека может внезапно разболеться голова, возникнет усталость, недомогание, испортится настроение.

А метеочувствительные люди почувствуют действие активности Солнца сполна: сбои в сердечно-сосудистой системе, повышение давления и риск развития тромбоза. В такие периоды увеличивается количество сердечных приступов и инфарктов.

Мощнейший удар десятилетия: как уберечься от влияний магнитной бури

Магнитные бури в июле (фото: pixabay.com)

В зоне риска беременные женщины, маленькие дети и пожилые люди. Также под влияние магнитных бурь попадают люди, страдающие расстройствами психики - у них могут начатся обострения.

Как же уберечься от влияния магнитных бурь

Эксперты советуют следовать простым советам, вот некоторые из них:

  • избегайте стрессов и чрезмерных нагрузок как физических, так и эмоциональных;
  • проведите этот день в покое;
  • отдыхайте, высыпайтесь, прогуляйтесь на свежем воздухе;
  • сделайте утреннюю зарядку для улучшения кровобращения;
  • принимайте контрастный душ;
  • не переедайте - откажитесь от очень жирных, острых и слишком соленых блюд;
  • воздержитесь от алкоголя и кофе, вместо этого пейте больше воды и успокаивающие чаи;
  • поменьше находитесь на солнце;
  • ограничьте дальние перемещения и поездки.

Мощнейший удар десятилетия: как уберечься от влияний магнитной бури

Магнитные бури в июле (фото: pixabay.com)

В такие дни специалисты рекомендуют запастись всеми необходимыми лекарствами, а в случае ухудшения здоровья сразу обратиться к специалисту, не затягивая дело.

Отметим, что следующая метеоволна накроет Землю в конце месяца - 29 июля. Она будет менее интенсивная, чем предыдущая, однако может также существенно повлиять на самочувствие.

К слову, недавно известный астролог Павел Глоба рассказал о главных везунчиках августа, для кого конец лета может стать началом новой и счастливой жизни.

Также мы писали, что лунное затмение, которое наступит уже 17 июля, может отрицательно повлиять на любовные отношения в парах. Астролог пишет, что в этот период браки могут дать трещину.

Несказанно повезет до конца июля: астролог назвала пять знаков Зодиака Коридор затмений: астрологи предупредили об опасности
Новости Украины гороскопмагнитная буря
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь