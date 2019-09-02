Сила киски и вальс в латексе: MARUV на Танцах со звездами ошеломила судей (видео)

Фото: MARUV и JAY (instagram.com/maruvofficial)

MARUV и JAY исполнили на шоу Танцы со звездами 2019 венский вальс

Танцы со звездами 2019 2 выпуск запомнился многим зрителям яркими и эффектными выступлениями участников конкурса, а пара MARUV и JAY просто произвела фурор своим номером. Анна Корсун и Евгений Дмитриенко исполнили венский вальс под произведение "Арам Хачатурян - Вальс", поразив судей необычным сочетанием классического танца и черного латекса, в котором певица вышла на сцену.

Эпатажная артистка пришла на шоу с очередным презентом, что уже стало своеобразной традицией.

"Интересно, что она подарит судьям этот раз, ведь раньше это были трусы", - задалась вопросом ведущая Тина Кароль.

Ее коллега Юрий Горбунов отметил, что на прошлой неделе танец MARUV "порвал" YouTube, один из судей Франциско Гомес сравнил ее со своей подругой Мадонной, "а интернет весь начал единогласно говорить, что они видят Марув в суперфинале".

"Ну а конкуренты считают иначе. Они говорят, что до финала еще очень далеко, и на спине партнера туда так просто не заехать", - добавил он.

"Добрейших вечерочков, с вами MARUV на связи. И это значит, что все киски в зоне риска. И что там по трендам в YouTube, у кого больше всех просмотров?" - обратилась она к зрителям в своем втором "дневнике".

MARUV и JAY на шоу Танцы со звездами 2019 2 выпуск исполнили венский вальс (Фото: скриншот)

Также певица ответила стихами Екатерине Кухар, которая в 1 выпуске 6 сезона "Танцев со звездами" призналась, что MARUV напоминает ей персонажа из книги "Госпожа Бовари" Гюстава Флобера.

"Подарили вы мне книгу

Ту, где дохнет героиня.

Но жизнь от книги далека,

Бо бессмертна с**а я", - продекламировала MARUV.

MARUV посвятила нынешний танец своей бабушке, которой почти 80 лет, и рассказала, что она всегда ее поддерживает: "Она мне звонит и говорит - Аня, класс, трусики красивые, все было хорошо. Она очень много у меня вложила, поэтому мой кумир - это моя бабушка".

"Она лет пять назад сломала бедро, и поэтому все время находится в квартире, и конечно в Киев приехать - это огромная сложность, тем более на эфир, поэтому она смотрит по телевизору дома. Я думаю, ей будет очень сильно приятно. Я надеюсь, бабушка, ты оценишь. Я знаю, ты смотришь по другую сторону экрана. Этот танец для тебя. Я тебя очень-очень сильно люблю", - чувственно обратилась Марув и едва сдержала слезы на глазах.

На сцене MARUV и JAY продемонстрировали в танце бурную страсть и горячие порывы, пара кружила в окружении красных роз, создавая отличный визуальный эффект. Венский вальс в их исполнении поразил и зал, который осыпал конкурсантов морем аплодисментов и кричал "Браво!", и судей, которые дали в сумме 26 баллов

MARUV и JAY на шоу Танцы со звездами 2019 2 выпуск исполнили венский вальс (Фото: скриншот)

"Как красиво сочетается вальс и латекс, кто бы мог подумать! Аня, а где же подарок, в прошлый раз мы так ждали, что будет продолжение", - сказал после номера Горбунов.

Марув передала Кухар книгу Кары Кинг: "Эта шикарная "Сила киски" отправляется вам, Екатерина... Просто в прошлый раз вы подарили мне книгу, и я решила вам так же презентовать книжку".

Оценивая танец, всемирно известный хореограф Франсиско Гомес признал, что у Анны Корсун есть преимущества перед другими участниками проекта, и пожелал ей больше отдаваться на сцене: "нужно танцевать сразу как финалистка, а не на 50%".

"Я думаю, что такая одаренная девушка, как вы, не требует таких длинных занавесов, жабо. В следующий раз я хочу вас видеть без прикрас, нужно сразу танцевать...", - посоветовал он, и дал паре 8 баллов.

MARUV и JAY на шоу Танцы со звездами 2019 2 выпуск исполнили венский вальс (Фото: скриншот)

Король бального танца Влад Яма указал на некоторые хореографические ошибки, но в целом очень положительно высказался о номере.

"Я вообще-то придерживаюсь традиционных взглядов на вальс, но в латексе вижу впервые, и вы знаете, как ни странно, но понравилось. Я даже от себя не ожидал! Двигаться надо было больше, надо вальсовый поворота добавить, больше динамики, нужно следить за пальцами Джея, а то они торчали как иглы... Я волновался за вас именно на этой неделе, тогда все было безупречно, а сейчас я немного успокоился, и мне очень интересно, что будет с вашей парой дальше", - сказал судья, оценив выступление на 9 баллов.

По словам примы-балерины Екатерины Кухар, вальс в исполнении MARUV и JAY был "катастрофически... роскошным".

MARUV и JAY на шоу Танцы со звездами 2019 2 выпуск исполнили венский вальс (Фото: скриншот)

"Вы как будто завязали мне глаза кружевом, и я перестала замечать ваши фривольности в лакексном комбинезоне, который, мне кажется, уже стал вашей второй кожей. Единственное несравненное уголовное преступление, которому я рукоплещу", - похлопала в ладоши она, порадовав участников проекта 9 баллами.

А на балконе пару приветствовал звездный гость шоу "Танцы со звездами" Олег Винник, который подарил Марув мягкую игрушку - молодую волчицу.

Танцы со звездами 2019 - MARUV и JAY исполнили венский вальс (Видео: YouTube / Танці з зірками)

Как сообщалось ранее, MARUV призналась, что очень переживает на Танцах со звездами 2019, и откровенно рассказала о трудностях, с которыми она столкнулась во время проекта.