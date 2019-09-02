Сила кицьки та вальс в латексі: MARUV на Танцях з зірками приголомшила суддів (відео)

Фото: MARUV і JAY (instagram.com/maruvofficial)

MARUV і JAY виконали на шоу Танці з зірками 2019 віденський вальс

Танці з зірками 2019 2 випуск запам'ятався багатьом глядачам яскравими і ефектними виступами учасників конкурсу, а пара MARUV і JAY просто викликала фурор своїм номером. Анна Корсун і Євген Дмитрієнко виконали віденський вальс під твір "Арам Хачатурян - Вальс", вразивши суддів незвичайним поєднанням класичного танцю та чорного латексу, в якому співачка вийшла на сцену.

Епатажна артистка прийшла на шоу з черговим презентом, що вже стало своєрідною традицією.

"Цікаво, що вона подарує суддям цього разу, адже раніше це були труси", - задалася питанням ведуча Тіна Кароль.

Її колега Юрій Горбунов зазначив, що минулого тижня танець MARUV "порвав" YouTube, один із суддів Франциско Гомес порівняв її зі своєю подругою Мадонною, "а інтернет весь почав одноголосно казати, що вони бачать Марув у суперфіналі".

"Ну а конкуренти вважають інакше. Вони кажуть, що до фіналу ще дуже далеко, і на спині партнера туди так просто не заїхати", - додав він.

"Добрих вечорів, з вами MARUV на зв'язку. І це значить, що всі кицьки в зоні ризику. Та що там по трендах в YouTube, у кого найбільше переглядів?" - звернулася вона до глядачів у другому своєму "щоденнику".

MARUV і JAY на шоу Танці з зірками 2019 2 випуск виконали віденський вальс (Фото: скріншот)

Також співачка відповіла віршами Катерині Кухар, яка в 1 випуск 6 сезону "Танців з зірками" зізналася, що MARUV нагадує їй персонажа з книги "Пані Боварі" Гюстава Флобера.

(Мовою оригіналу) "Подарили вы мне книгу

Ту, где дохнет героиня.

Но жизнь от книги далека,

Бо бессмертна с**а я", - продекламувала MARUV.

MARUV присвятила нинішній танець свій бабусі, якій майже 80 років, і розповіла, що вона завжди її підтримує: "Вона мені дзвонить і каже - Аня, клас, красиві трусики, все було добре. Вона дуже багато у мене вклала, тому мій кумир - це моя бабуся".

"Вона років зо п'ять тому зламала стегно, і тому весь час знаходиться в квартирі, і звичайно в Київ приїхати - це величезна складність, тим більше на ефір, тому вона дивиться по телевізору вдома. Я думаю, їй буде дуже приємно. Я сподіваюся, бабуся, ти оціниш. Я знаю, ти дивишся по інший бік екрану. Цей танець для тебе. Я тебе дуже-дуже сильно люблю", - чуттєво звернулася Марув і ледве стримала сльози на очах.

На сцені MARUV і JAY продемонстрували в танці бурхливу пристрасть та гарячі пориви, кружляла пара в оточенні червоних троянд, створюючи відмінний візуальний ефект. Віденський вальс в їх виконанні вразив і зал, який обсипав конкурсантів морем оплесків та кричав "Браво!", і суддів, які дали в сумі 26 балів

MARUV і JAY на шоу Танці з зірками 2019 2 випуск виконали віденський вальс (Фото: скріншот)

"Як красиво поєднується вальс і латекс, хто б міг подумати! Аня, а де ж подарунок, минулого разу ми так чекали, що буде продовження", - сказав після номера Горбунов.

Марув передала Кухар книгу Кари Кінг: "Ця шикарна "Сила кицьки" відправляється вам, Катерина... Просто минулого разу ви подарували мені книгу, і я вирішила вам так само презентувати книжку".

Оцінюючи танець, всесвітньо відомий хореограф Франсиско Гомес визнав, що у Анни Корсун є переваги перед іншими учасниками проекту, і побажав їй більше віддаватися на сцені: "треба танцювати відразу як фіналістка, а не на 50%".

"Я думаю, що така обдарована дівчина, як ви, не вимагає таких довгих завіс, жабо. Наступного разу я хочу вас бачити без прикрас, потрібно відразу танцювати...", - порадив він, і дав парі 8 балів.

MARUV і JAY на шоу Танці з зірками 2019 2 випуск виконали віденський вальс (Фото: скріншот)

Король бального танцю Влад Яма вказав на деякі хореографічні помилки, але в цілому дуже позитивно висловився про номер.

"Я взагалі дотримуюся традиційних поглядів на вальс, але в латексі бачу вперше, і ви знаєте, як не дивно, але сподобалося. Я навіть від себе не очікував! Рухатися треба було більше, треба вальсовий повороту додати, більше динаміки, потрібно стежити за пальцями Джея, бо вони стирчали як голки... Я хвилювався за вас саме на цьому тижні, тоді все було бездоганно, а зараз я трохи заспокоївся, і мені дуже цікаво, що буде з вашою парою далі", - сказав суддя, оцінивши виступ на 9 балів.

За словами прими-балерини Катерини Кухар, вальс у виконанні MARUV і JAY був "катастрофічно... розкішним".

MARUV і JAY на шоу Танці з зірками 2019 2 випуск виконали віденський вальс (Фото: скріншот)

"Ви ніби зав'язали мені очі мереживом, і я перестала помічати вашу фривольність у лакексном комбінезоні, який, мені здається, вже став вашою другою шкірою. Єдиний незрівняний кримінальний злочин, якому я аплодую", - поплескала в долоні вона, порадувавши учасникам проекту 9 балами.

А на балконі пару вітав зірковий гість шоу "Танці з зірками" Олег Винник, який подарував Марув м'яку іграшку - молоду вовчицю.

Танці з зірками 2019 - MARUV і JAY виконали віденський вальс (Відео: YouTube / Танці з зірками)

Як повідомлялося раніше, MARUV зізналася, що дуже переживає на Танцях з зірками 2019, і відверто розповіла про труднощі, з якими вона зіткнулася під час проекту.