ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Это карма: поражение TAYANNA на Танцах со звездами обескуражило сеть

STYLERТелешоу    02.09.2019 - 07:37
Это карма: поражение TAYANNA на Танцах со звездами обескуражило сеть
Танцы со звездами 2019 (фото: facebook.com/tayannaofficial)

Танцы со звездами уже со второго выпуска вызывают настоящее недоумение украинцев

Второй выпуск третьего сезона грандиозного шоу Танцы со звездами закончился выбыванием одной из пар. Согласно результатам эфира, который прошел 1 сентября, первое место заняли Ксения Мишина и Женя Кот.

А известная украинская певица TAYANNA (Татьяна Решетняк) вместе Игорем Кузьменко, к сожалению, покинули проект. Так решили зрители и судейское жюри.

Пара исполнила чувственный фокстрот под песню Софии Ротару "Чекай". Кроме того, музыкальным сопровождением танца стал кавер в исполнении TAYANNA. А сама певица совмещала танец с исполнением песни.

Это карма: поражение TAYANNA на Танцах со звездами обескуражило сеть

TAYANNA и Игорь Кузьменко (фото: instagram.com/tanci1plus1)

Но все усилия стали напрасными, пара первой покинула проект третьего сезона обновленного шоу.

Украинцы пишут в соцсетях, что решение было несправедливым, посколько танец им понравился и были пары послабее. А в поражении Татьяны Решетняк винят карму из-за ее партнера Игоря Кузьменко, несмотря на то, что именно он привел Наталью Могилевскую к победе в 2017 году.

  • Я хоть была не за эту пару, но думала, что к финалу они точно будут.
  • С кем угодно могла быть в номинации, но не с Матвеевой! Это жесть! Как их можно сравнивать?
  • Это карма Кузьменко. После Могилевской с любой партнершей вылетает в самом начале - что со Златой Огневич, что с Таяной вылетел в первом эфире!
  • Согласна с Кузьменко, не согласна с Таяной. После провала со Славой вообще не считаю его достойным участником. Звезды должны доверять партнеру, а не бояться, что тебя калекой оставят.

Это карма: поражение TAYANNA на Танцах со звездами обескуражило сетьЭто карма: поражение TAYANNA на Танцах со звездами обескуражило сеть

Скрин: facebook.com

Фокстрот TAYANNA и Игоря Кузьменко

TAYANNA и Игорь Кузьменко (видео:YouTube/1plus1)

Напомним, следующий прямой эфир шоу Танцы со звездами 2019 можно будет смотреть на 1+1 8 сентября.

К слову 16-летняя дочь Елены Кравец Мария недавно попробовала себя в качестве модели. В сети появились фото юной красавицы, которая невероятно похожа на маму.

Также мы писали, что одна из фавориток проекта Елена Кравец на Танцы со звездами 2019 сделала откровенное заявление.

Привела к победе Зеленского: на Танцах со звездами сделали интересное заявление Участник Танцев со звездами 2019 посвятил номер маме и довел всех до слез
Новости Украины Танцы со звездами
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь