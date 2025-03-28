Сидите за комп'ютером цілий день? 6 вправ, які допоможуть уникнути болю в спині

Сидячий спосіб життя може призвести до болю в спині, скутості м’язів і навіть проблем із кровообігом. Щоб запобігти цим наслідкам, варто регулярно виконувати прості вправи, які покращують гнучкість, знімають напругу та активізують м’язи.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Eat This, Not That!
Годинне сидіння постійно скорочує згинання стегна, що призводить до напруженості та дискомфорту. З часом цей дисбаланс може тягнути ваш таз вперед, викликаючи біль у попереку та впливаючи на механіку ходьби.
Розтягування стегна допомагає відновити рівновагу, зменшити напругу та покращити поставу.
Щоб виконати вправу:
Виконайте від 2 до 3 підходів по 30 секунд на кожну сторону.
Сидіння фіксує ваш хребет в одному положенні на тривалий час, зменшуючи рухливість і призводячи до скутості. Скручування хребта сидячи допомагає розслабити хребет, покращити обертальні рухи та зменшити напругу в нижній і середній частині спини.
Виконуйте вправу так:
Сидячи вкорочує підколінні сухожилля, натягуючи їх і обмежуючи гнучкість стегон і нижньої частини спини. Згинання стоячи вперед розтягує підколінні сухожилля, розвантажує хребет і покращує кровообіг ніг.
Як це зробити:
Сутулість над столом напружує груди та послаблює м’язи верхньої частини спини, що призводить до округлих плечей і поганої постави. Розкриття грудної клітки нейтралізує цей нахил вперед, покращує дихання та відновлює рухливість верхньої частини тіла.
Щоб виконати вправу, дотримуйтесь таких порад:
Виконайте 2-3 підходи по 30 секунд.
Сидіння робить хребет жорсткішим, обмежуючи його природні рухи та створюючи відчуття скутості спини. Така вправа покращує гнучкість хребта, змащує суглоби та зменшує напругу в попереку.
Правила виконання вправи:
Вправа допомагає зняти напругу в спині, одночасно покращуючи рухливість хребта та сприяючи кращій поставі. Ця розтяжка особливо ефективна для розслаблення косих м’язів живота та нижньої частини спини, які стають обмеженими під час тривалого сидіння.
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