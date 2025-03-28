Сидите за компьютером целый день? 6 упражнений, которые помогут избежать боли в спине

Сидячий образ жизни может привести к боли в спине, скованности мышц и даже проблемам с кровообращением. Чтобы предотвратить эти последствия, стоит регулярно выполнять простые упражнения, которые улучшают гибкость, снимают напряжение и активизируют мышцы.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Eat This, Not That!
Часовое сидение постоянно сокращает сгибание бедра, что приводит к напряженности и дискомфорту. Со временем этот дисбаланс может тянуть ваш таз вперед, вызывая боль в пояснице и влияя на механику ходьбы.
Растягивание бедра помогает восстановить равновесие, уменьшить напряжение и улучшить осанку.
Чтобы выполнить упражнение:
Выполните от 2 до 3 подходов по 30 секунд на каждую сторону.
Сидение фиксирует ваш позвоночник в одном положении на длительное время, уменьшая подвижность и приводя к скованности. Скручивание позвоночника сидя помогает расслабить позвоночник, улучшить вращательные движения и уменьшить напряжение в нижней и средней части спины.
Выполняйте упражнение так:
Сидя укорачивает подколенные сухожилия, натягивая их и ограничивая гибкость бедер и нижней части спины. Сгибание стоя вперед растягивает подколенные сухожилия, разгружает позвоночник и улучшает кровообращение ног.
Как это сделать:
Сутулость над столом напрягает грудь и ослабляет мышцы верхней части спины, что приводит к округлым плечам и плохой осанке. Раскрытие грудной клетки нейтрализует этот наклон вперед, улучшает дыхание и восстанавливает подвижность верхней части тела.
Чтобы выполнить упражнение, следуйте таким советам:
Выполните 2-3 подхода по 30 секунд.
Сидение делает позвоночник более жестким, ограничивая его естественные движения и создавая ощущение скованности спины. Такое упражнение улучшает гибкость позвоночника, смазывает суставы и уменьшает напряжение в пояснице.
Правила выполнения упражнения:
Упражнение помогает снять напряжение в спине, одновременно улучшая подвижность позвоночника и способствуя лучшей осанке. Эта растяжка особенно эффективна для расслабления косых мышц живота и нижней части спины, которые становятся ограниченными во время длительного сидения.
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