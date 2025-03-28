Сидите за комп'ютером цілий день? 6 вправ, які допоможуть уникнути болю в спині

Сидячий спосіб життя може призвести до болю в спині, скутості м’язів і навіть проблем із кровообігом. Щоб запобігти цим наслідкам, варто регулярно виконувати прості вправи, які покращують гнучкість, знімають напругу та активізують м’язи.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Eat This, Not That !

Розтяжка стегна

Годинне сидіння постійно скорочує згинання стегна, що призводить до напруженості та дискомфорту. З часом цей дисбаланс може тягнути ваш таз вперед, викликаючи біль у попереку та впливаючи на механіку ходьби.

Розтягування стегна допомагає відновити рівновагу, зменшити напругу та покращити поставу.

Щоб виконати вправу:

встаньте на праве коліно лівою ногою вперед, утворюючи кут 90 градусів в обох колінах

злегка підігніть таз, щоб уникнути вигинання попереку

перемістіть вагу вперед, доки не відчуєте розтягнення в передній частині правого стегна

затримайтеся на 30 секунд, потім поміняйте сторону

Виконайте від 2 до 3 підходів по 30 секунд на кожну сторону.

Розтяжка стегон (фото: eatthis.com)

Скручування хребта сидячи

Сидіння фіксує ваш хребет в одному положенні на тривалий час, зменшуючи рухливість і призводячи до скутості. Скручування хребта сидячи допомагає розслабити хребет, покращити обертальні рухи та зменшити напругу в нижній і середній частині спини.

Виконуйте вправу так:

сядьте, витягнувши обидві ноги перед собою

перехрестіть праву ногу через ліве стегно, поклавши її на підлогу

помістіть праву руку позаду себе для підтримки, а лівий лікоть поза правим коліном

вдихніть, щоб подовжити хребет, потім видихніть і поверніться вправо

затримайтеся на 30 секунд, потім поміняйте сторону

Скручування хребта сидячи (фото: eatthis.com)

Згинання вперед стоячи

Сидячи вкорочує підколінні сухожилля, натягуючи їх і обмежуючи гнучкість стегон і нижньої частини спини. Згинання стоячи вперед розтягує підколінні сухожилля, розвантажує хребет і покращує кровообіг ніг.

Як це зробити:

встаньте, розставивши ноги на ширині стегон

закріпіться і повільно нахиліться вперед, дозволяючи голові та рукам звисати

злегка зігніть коліна, якщо підколінні сухожилля занадто напружені

затримайтеся на 30 секунд, глибоко дихаючи

Згинання вперед стоячи (фото: eatthis.com)

Розтяжка грудей

Сутулість над столом напружує груди та послаблює м’язи верхньої частини спини, що призводить до округлих плечей і поганої постави. Розкриття грудної клітки нейтралізує цей нахил вперед, покращує дихання та відновлює рухливість верхньої частини тіла.

Щоб виконати вправу, дотримуйтесь таких порад:

встаньте прямо і зчепіть руки за спиною

випряміть руки і трохи відведіть їх від тіла

підніміть груди і злегка подивіться вгору

затримайтеся на 30 секунд

Виконайте 2-3 підходи по 30 секунд.

Вправа "розтяжка грудей" (фото: eatthis.com)

Розтяжка "кішка-корова"

Сидіння робить хребет жорсткішим, обмежуючи його природні рухи та створюючи відчуття скутості спини. Така вправа покращує гнучкість хребта, змащує суглоби та зменшує напругу в попереку.

Правила виконання вправи:

почніть стояти на колінах, руки під плечима, а коліна на рівні під стегнами

вдихніть і вигніть спину, піднімаючи голову (поза корови).

видихніть і округліть хребет, притиснувши підборіддя до грудей (поза кота)

повторюйте протягом 30 секунд

Розтяжка "кішка-корова" (фото: eatthis.com)

Поворот лежачи на спині

Вправа допомагає зняти напругу в спині, одночасно покращуючи рухливість хребта та сприяючи кращій поставі. Ця розтяжка особливо ефективна для розслаблення косих м’язів живота та нижньої частини спини, які стають обмеженими під час тривалого сидіння.

Як це зробити:

ляжте на спину, розвівши руки в сторони в Т-положенні

зігніть коліна і підніміть їх під кутом 90 градусів

повільно опустіть коліна вбік, тримаючи обидва плечі рівно на землі

затримайтеся на 20-30 секунд, глибоко дихаючи

поверніть коліна в центр і повторіть з іншого боку

Повороти лежачі на спині (фото: eatthis.com)

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