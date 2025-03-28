Сидите за компьютером целый день? 6 упражнений, которые помогут избежать боли в спине
Сидячий образ жизни может привести к боли в спине, скованности мышц и даже проблемам с кровообращением. Чтобы предотвратить эти последствия, стоит регулярно выполнять простые упражнения, которые улучшают гибкость, снимают напряжение и активизируют мышцы.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Eat This, Not That!
Растяжка бедра
Часовое сидение постоянно сокращает сгибание бедра, что приводит к напряженности и дискомфорту. Со временем этот дисбаланс может тянуть ваш таз вперед, вызывая боль в пояснице и влияя на механику ходьбы.
Растягивание бедра помогает восстановить равновесие, уменьшить напряжение и улучшить осанку.
Чтобы выполнить упражнение:
- встаньте на правое колено левой ногой вперед, образуя угол 90 градусов в обоих коленях
- слегка подогните таз, чтобы избежать выгибания поясницы
- переместите вес вперед, пока не почувствуете растяжение в передней части правого бедра
- задержитесь на 30 секунд, затем поменяйте сторону
Выполните от 2 до 3 подходов по 30 секунд на каждую сторону.
Растяжка бедер (фото: eatthis.com)
Скручивание позвоночника сидя
Сидение фиксирует ваш позвоночник в одном положении на длительное время, уменьшая подвижность и приводя к скованности. Скручивание позвоночника сидя помогает расслабить позвоночник, улучшить вращательные движения и уменьшить напряжение в нижней и средней части спины.
Выполняйте упражнение так:
- сядьте, вытянув обе ноги перед собой
- перекрестите правую ногу через левое бедро, положив ее на пол
- поместите правую руку позади себя для поддержки, а левый локоть позади правого колена
- вдохните, чтобы удлинить позвоночник, затем выдохните и повернитесь вправо
- задержитесь на 30 секунд, затем поменяйте сторону
Скручивание позвоночника сидя (фото: eatthis.com)
Сгибание вперед стоя
Сидя укорачивает подколенные сухожилия, натягивая их и ограничивая гибкость бедер и нижней части спины. Сгибание стоя вперед растягивает подколенные сухожилия, разгружает позвоночник и улучшает кровообращение ног.
Как это сделать:
- встаньте, расставив ноги на ширине бедер
- закрепитесь и медленно наклонитесь вперед, позволяя голове и рукам свисать
- слегка согните колени, если подколенные сухожилия слишком напряжены
- задержитесь на 30 секунд, глубоко дыша
Сгибание вперед стоя (фото: eatthis.com)
Растяжка груди
Сутулость над столом напрягает грудь и ослабляет мышцы верхней части спины, что приводит к округлым плечам и плохой осанке. Раскрытие грудной клетки нейтрализует этот наклон вперед, улучшает дыхание и восстанавливает подвижность верхней части тела.
Чтобы выполнить упражнение, следуйте таким советам:
- встаньте прямо и сцепите руки за спиной
- выпрямите руки и немного отведите их от тела
- поднимите грудь и слегка посмотрите вверх
- задержитесь на 30 секунд
Выполните 2-3 подхода по 30 секунд.
Упражнение "растяжка груди" (фото: eatthis.com)
Растяжка "кошка-корова"
Сидение делает позвоночник более жестким, ограничивая его естественные движения и создавая ощущение скованности спины. Такое упражнение улучшает гибкость позвоночника, смазывает суставы и уменьшает напряжение в пояснице.
Правила выполнения упражнения:
- начните стоять на коленях, руки под плечами, а колени на уровне под бедрами
- вдохните и выгните спину, поднимая голову (поза коровы).
- выдохните и округлите позвоночник, прижав подбородок к груди (поза кота)
- повторяйте в течение 30 секунд
Растяжка "кошка-корова" (фото: eatthis.com)
Поворот лежа на спине
Упражнение помогает снять напряжение в спине, одновременно улучшая подвижность позвоночника и способствуя лучшей осанке. Эта растяжка особенно эффективна для расслабления косых мышц живота и нижней части спины, которые становятся ограниченными во время длительного сидения.
Как это сделать:
- лягте на спину, разведя руки в стороны в Т-положении
- согните колени и поднимите их под углом 90 градусов
- медленно опустите колени в сторону, держа оба плеча ровно на земле
- задержитесь на 20-30 секунд, глубоко дыша
- верните колени в центр и повторите с другой стороны
Повороты лежа на спине (фото: eatthis.com)
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