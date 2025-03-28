Сидите за компьютером целый день? 6 упражнений, которые помогут избежать боли в спине

Сидячий образ жизни может привести к боли в спине, скованности мышц и даже проблемам с кровообращением. Чтобы предотвратить эти последствия, стоит регулярно выполнять простые упражнения, которые улучшают гибкость, снимают напряжение и активизируют мышцы.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Eat This, Not That !

Растяжка бедра

Часовое сидение постоянно сокращает сгибание бедра, что приводит к напряженности и дискомфорту. Со временем этот дисбаланс может тянуть ваш таз вперед, вызывая боль в пояснице и влияя на механику ходьбы.

Растягивание бедра помогает восстановить равновесие, уменьшить напряжение и улучшить осанку.

Чтобы выполнить упражнение:

встаньте на правое колено левой ногой вперед, образуя угол 90 градусов в обоих коленях

слегка подогните таз, чтобы избежать выгибания поясницы

переместите вес вперед, пока не почувствуете растяжение в передней части правого бедра

задержитесь на 30 секунд, затем поменяйте сторону

Выполните от 2 до 3 подходов по 30 секунд на каждую сторону.

Растяжка бедер (фото: eatthis.com)

Скручивание позвоночника сидя

Сидение фиксирует ваш позвоночник в одном положении на длительное время, уменьшая подвижность и приводя к скованности. Скручивание позвоночника сидя помогает расслабить позвоночник, улучшить вращательные движения и уменьшить напряжение в нижней и средней части спины.

Выполняйте упражнение так:

сядьте, вытянув обе ноги перед собой

перекрестите правую ногу через левое бедро, положив ее на пол

поместите правую руку позади себя для поддержки, а левый локоть позади правого колена

вдохните, чтобы удлинить позвоночник, затем выдохните и повернитесь вправо

задержитесь на 30 секунд, затем поменяйте сторону

Скручивание позвоночника сидя (фото: eatthis.com)

Сгибание вперед стоя

Сидя укорачивает подколенные сухожилия, натягивая их и ограничивая гибкость бедер и нижней части спины. Сгибание стоя вперед растягивает подколенные сухожилия, разгружает позвоночник и улучшает кровообращение ног.

Как это сделать:

встаньте, расставив ноги на ширине бедер

закрепитесь и медленно наклонитесь вперед, позволяя голове и рукам свисать

слегка согните колени, если подколенные сухожилия слишком напряжены

задержитесь на 30 секунд, глубоко дыша

Сгибание вперед стоя (фото: eatthis.com)

Растяжка груди

Сутулость над столом напрягает грудь и ослабляет мышцы верхней части спины, что приводит к округлым плечам и плохой осанке. Раскрытие грудной клетки нейтрализует этот наклон вперед, улучшает дыхание и восстанавливает подвижность верхней части тела.

Чтобы выполнить упражнение, следуйте таким советам:

встаньте прямо и сцепите руки за спиной

выпрямите руки и немного отведите их от тела

поднимите грудь и слегка посмотрите вверх

задержитесь на 30 секунд

Выполните 2-3 подхода по 30 секунд.

Упражнение "растяжка груди" (фото: eatthis.com)

Растяжка "кошка-корова"

Сидение делает позвоночник более жестким, ограничивая его естественные движения и создавая ощущение скованности спины. Такое упражнение улучшает гибкость позвоночника, смазывает суставы и уменьшает напряжение в пояснице.

Правила выполнения упражнения:

начните стоять на коленях, руки под плечами, а колени на уровне под бедрами

вдохните и выгните спину, поднимая голову (поза коровы).

выдохните и округлите позвоночник, прижав подбородок к груди (поза кота)

повторяйте в течение 30 секунд

Растяжка "кошка-корова" (фото: eatthis.com)

Поворот лежа на спине

Упражнение помогает снять напряжение в спине, одновременно улучшая подвижность позвоночника и способствуя лучшей осанке. Эта растяжка особенно эффективна для расслабления косых мышц живота и нижней части спины, которые становятся ограниченными во время длительного сидения.

Как это сделать:

лягте на спину, разведя руки в стороны в Т-положении

согните колени и поднимите их под углом 90 градусов

медленно опустите колени в сторону, держа оба плеча ровно на земле

задержитесь на 20-30 секунд, глубоко дыша

верните колени в центр и повторите с другой стороны

Повороты лежа на спине (фото: eatthis.com)

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