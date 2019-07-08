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Шьют шпионаж: известного украинского блогера арестовали в Иране

STYLERПерсоны    08.07.2019 - 15:06
Шьют шпионаж: известного украинского блогера арестовали в Иране
Блогера Артемия Сурина арестовали в Иране (коллаж: РБК-Украина)

Артемия Сурина задержали из-за наличия у него дрона

Известного украинского блогера Артемия Сурина, который решил отправиться в кругосветное путешествие, арестовали в Иране. Блогер написал об этом на своей Facebook-странице, попросив помощи у Министерства иностранных дел Украины.

Шьют шпионаж: известного украинского блогера арестовали в Иране

По словам Сурина, его обвиняют в шпионаже из-за наличия у него дрона. Причем задержанному не предоставили переводчика и заставляли подписывать бумаги. Артемий рассказал, что в итоге эти бумаги подписал какой-то водитель.

Трэвел-блогер сейчас находится под арестом в иранском городе Ардакан.

Шьют шпионаж: известного украинского блогера арестовали в Иране

Блогера Артемия Сурина арестовали в Иране (фото: facebook.com/artsurin)

На просьбу о помощи уже отреагировал дипломат Маркиян Лубкивский, который уже поговорил с директором Департамента стран Азиатско-Тихоокеанского региона МИД Жанной Лещинской, которая пообещала действовать.

Шьют шпионаж: известного украинского блогера арестовали в Иране 

Блогера Артемия Сурина арестовали в Иране (фото: facebook.com/markian.lubkivskyi)

Ранее мы писали, что известного общественного активиста, эксперта Дмитрия Снегирева арестовали в международном аэропорту Борисполь за кражу, которую он якобы совершил еще в 2018 году.

Также мы писали о том, что украинские блогеры стали номинантами престижной награды World Bloggers Awards, аналога "Оскара" среди блогеров.

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