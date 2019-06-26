Арест активиста Дмитрия Снегирева: была ли кража и за что его задержали на самом деле

Дмитрий Снегирев (hvylya.net)

Коллеги Снегирева объяснили, почему против активиста началась настоящая война

Известного общественного активиста, эксперта Дмитрия Снегирева арестовали в международном аэропорту Борисполь за кражу, которую он якобы совершил еще в 2018 году.

Как утверждают в полиции, во время прохождения контроля в терминале D, турист положил на рамку кошелек и мобильный телефон. А после контроля своих вещей он не обнаружил.

Полиция проверила камеры наблюдения и нашла человека, который забрал вещи туриста с рамки. Сам подозреваемый отказался признавать свою причастность к краже, но похищенные вещи были найдены в сумочке его супруги.

Известный эксперт и активист Дмитрий Снегирев

Бориспольский суд не стал арестовывать активиста и выбрал ему меру пресечения в виде личного обязательства, но в течении года подозреваемый ни разу не пришел на следственные действия. В том же аэропорту Борисполь Снегирева снова задержали и в этот раз уже выбрали ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Информация полиции по поводу задержания Дмитрия Снегирева

Видео с камер наблюдения в Борисполе

Друзья и коллеги Дмитрия Снегирева не верят в его виновность и пишут, что в истории, которая произошла год назад много неясных моментов.

Анна Синькова рассказала, что Дмитрия Снегирева задержали в тот момент, когда он направлялся в Бориспольское отделение полиции, так как у него должен был состоятся допрос. Кроме того, активист должен был предоставить доказательства того, что он невиновен.

Накануне задержания он приехал в Бориспольский суд, чтобы подать жалобу на сотрудников правоохранительных органов, которые довели его следствием до инсульта. После того, как он подал заявление, он сел в маршрутку, чтобы поехать в райотдел, но оттуда его вывел следователь и предъявил подозрение. После этого Снегирева вывезли в Борисполь, где 4 часа держали в наручниках. Сначала ничего не объясняли, а потом заявили, что держали его в наручниках, так как у него было при себе наградное оружие.

Синькова объяснила, что в прошлом году, когда Снегирев летал в Испанию, на багажной ленте обнаружили кошелек. Сотрудники аэропорта его забрали и претензий к Снегиреву у них не было. И претензии появились внезапно в январе 2019 года, когда Снегирев высказался о двух резонансных назначениях.

Скриншот поста Анны Синьковой (facebook.com/lisitsia)

Кроме того, политический эксперт и активист Назар Приходько считает, что конфликты с МВС у Снегирева возник из-за того, что в его распоряжении есть информация о схемах в оборонном секторе, о контрабанде и он начал об этом говорить открыто.

Скриншот поста Назара Приходько (facebook.com/pumamgo)

Напомним, ранее мы писали о том, что эксперт предостерег Зеленского от назначений коррупционеров в СБУ.

А также рассказывали о том, что суд арестовал подозреваемого в жестоком убийстве ребенка в Киеве.