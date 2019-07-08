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Ш'ють шпигунство: відомого українського блогера заарештували в Ірані

STYLERПерсони    08.07.2019 - 15:06
Ш'ють шпигунство: відомого українського блогера заарештували в Ірані
Блогера Артемія Суріна заарештували в Ірані (колаж: РБК-Україна)

Артемія Суріна затримали через наявність у нього дрона

Відомого українського блогера Артемія Суріна, який вирішив відправитися в кругосвітню подорож, заарештували в Ірані. Блогер написав про це на своїй Facebook-сторінці, попросивши допомоги у Міністерства закордонних справ України.

Ш'ють шпигунство: відомого українського блогера заарештували в Ірані

За словами Суріна, його звинувачують у шпигунстві через наявність у нього дрона. Причому затриманому не надали перекладача і змушували підписувати папери. Артемій розповів, що в результаті ці папери підписав якийсь водій.

Тревел-блогер зараз знаходиться під арештом в іранському місті Ардакан.

Ш'ють шпигунство: відомого українського блогера заарештували в Ірані

Блогера Артемія Суріна заарештували в Ірані (фото: facebook.com/artsurin)

На прохання про допомогу вже відреагував дипломат Маркіян Лубківський, який вже поговорив з директором Департаменту країн Азіатсько-Тихоокеанського регіону МЗС Жанною Лещинською, яка пообіцяла діяти.

Ш'ють шпигунство: відомого українського блогера заарештували в Ірані

Блогера Артемія Суріна заарештували в Ірані (фото: facebook.com/markian.lubkivskyi)

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