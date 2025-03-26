UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новини спорту
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

Швидко та презентабельно! Ніжна італійська запіканка з картоплі та фаршу

Ніжна італійська запіканка з картоплі та фаршу (кадр з відео)
Автор: Анна Шиканова

Хочеться чогось смачненького, але щоб рецепт був простим, доступним та низькокалорійним? Спробуйте італійську запіканку з фаршу та картоплі, яка вам точно буде до смаку! Вона готується швидко, виглядає презентабельно і дуже ніжна на смак.

Як приготувати ніжну італійську запіканку з фаршу та картоплі, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на рецепт в каналі на YouTube "My Recept".

Що вам знадобиться:

  • сир твердий - 100 г
  • фарш - 450 г
  • картопля велика - 3 шт.
  • часник - 2 зубчики
  • томатний соус - 2 ст. ложки
  • цибуля велика - 1 шт.
  • паприка - 1 ч. ложки
  • карі - ½ ч. ложки
  • коріандр - ½ ч. ложки
  • сіль - до вашого смаку
  • оливкова олія - 4 ст. ложки
  • розмарин - кілька гілочок
  • інші улюблені спеції - до вашого смаку

За бажанням можна додати нарізаний помідор та зелень.

Як готувати ніжну італійську запіканку

Картоплю потрібно почистити та нарізати тоненькими слайсами. Форму змащуємо олією і викладаємо перший шар - картоплю.

Сир подрібнюємо на великій тертці. Половину сиру викладаємо другим шаром - на картоплю. Ставимо форму у духовку, розігріту до 200 градусів - на 20 хвилин.

Розігріваємо сковорідку з невеликою кількістю олії. На неї викладаємо подрібнену цибулю. Коли вона зарум'яниться, додаємо дрібно насічений або подрібнений часник. Обсмажуємо ще 1 хвилину.

Далі на овочі викладаємо фарш. Обсмажуємо і намагаємося лопаткою максимально розбити усі грудочки. Смажимо до золотавого кольору.

Під кінець смаження додаємо улюблені спеції, розмарин та томатний соус.

Витягаємо картоплю з сиром і викладаємо третій шар - з фаршу та овочів. Розрівнюємо поверхню запіканки та робимо четвертий шар - решта сиру.

Ставимо запіканку в духовку ще на 15 хвилин і зменшуємо температуру до 180 градусів.

Вас може зацікавити:

 

Читайте РБК-Україна в Google News
РецептиПриготування