Швидко та презентабельно! Ніжна італійська запіканка з картоплі та фаршу

Хочеться чогось смачненького, але щоб рецепт був простим, доступним та низькокалорійним? Спробуйте італійську запіканку з фаршу та картоплі, яка вам точно буде до смаку! Вона готується швидко, виглядає презентабельно і дуже ніжна на смак.
Як приготувати ніжну італійську запіканку з фаршу та картоплі, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на рецепт в каналі на YouTube "My Recept".
За бажанням можна додати нарізаний помідор та зелень.
Картоплю потрібно почистити та нарізати тоненькими слайсами. Форму змащуємо олією і викладаємо перший шар - картоплю.
Сир подрібнюємо на великій тертці. Половину сиру викладаємо другим шаром - на картоплю. Ставимо форму у духовку, розігріту до 200 градусів - на 20 хвилин.
Розігріваємо сковорідку з невеликою кількістю олії. На неї викладаємо подрібнену цибулю. Коли вона зарум'яниться, додаємо дрібно насічений або подрібнений часник. Обсмажуємо ще 1 хвилину.
Далі на овочі викладаємо фарш. Обсмажуємо і намагаємося лопаткою максимально розбити усі грудочки. Смажимо до золотавого кольору.
Під кінець смаження додаємо улюблені спеції, розмарин та томатний соус.
Витягаємо картоплю з сиром і викладаємо третій шар - з фаршу та овочів. Розрівнюємо поверхню запіканки та робимо четвертий шар - решта сиру.
Ставимо запіканку в духовку ще на 15 хвилин і зменшуємо температуру до 180 градусів.
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