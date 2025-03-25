Бюджетний м'ясний рулет з рульки на Великдень: цей рецепт точно стане для вас улюбленим
Рулет з рульки - смачна та цікава страва на Великдень, яка вас приємно здивує і точно опиниться у вашій книзі з рецептами. Він виглядає монументально, але насправді готується дуже легко. Рідні будуть в захваті від смаку цього неперевершеного рулету.
Як готувати м'ясний рулет з рульки на Великдень, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Shuba.
Що вам знадобиться:
- Свиняча рулька - 1,5 кг
- Морква - 1 шт.
- Французька гірчиця - 20 г
- Часник - 2 зубчики
- Приправа до м'яса - до вашого смаку
- Сушений часник - 10 г
- Копчена паприка - 1 ч. ложка
- Лавровий лист - 3 шт.
Як готувати м'ясний рулет з рульки на Великдень
Замочіть свинячу рульку у холодній воді на кілька годин, а потім за допомогою ножа почистите шкірку.
Гострим ножем відділіть м'ясо від кістки, зробіть насічки та добре відбийте. Змастіть м'ясо гірчицею, посипте сіллю, спеціями до м'яса, сушеним часником, копченою паприкою і додайте шматочки свіжого часнику.
Спеції потрібно добре розтерти по м'ясу. Моркву наріжте брусочками та викладіть з одного боку рульки. Загорніть м'ясо у рулет.
Першим шаром загорніть м'ясо у фольгу, другий шар - пергаментний папір, і обв'яжіть кулінарною ниткою. Покладіть рулет у холодильник на 3-4 години.
Витягніть рулет та покладіть його у каструлю, додайте лавровий лист, залийте водою і варіть 3-4 години на помірному вогні - щоб було слабке кипіння.
Дістаньте м'ясо за каструлі, перекладіть у миску, зверху поставте важкий гніт і дайте йому повністю охолонути. Зайва волога має за цей час стекти.
Розгорніть рулет, наріжте шматочками та подавайте до столу.
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