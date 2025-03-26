Быстро и презентабельно! Нежная итальянская запеканка из картофеля и фарша

Что вам понадобится:

сыр твердый - 100 г

фарш - 450 г

картофель крупный - 3 шт.

чеснок - 2 зубчика

томатный соус - 2 ст. ложки

лук крупный - 1 шт.

паприка - 1 ч. ложки

карри - ½ ч. ложки

кориандр - ½ ч. ложки

соль - по вашему вкусу

оливковое масло - 4 ст. ложки

розмарин - несколько веточек

другие любимые специи - по вашему вкусу

По желанию можно добавить нарезанный помидор и зелень.

Как готовить нежную итальянскую запеканку

Картофель нужно почистить и нарезать тоненькими слайсами. Форму смазываем маслом и выкладываем первый слой - картофель.

Сыр измельчаем на крупной терке. Половину сыра выкладываем вторым слоем - на картофель. Ставим форму в духовку, разогретую до 200 градусов - на 20 минут.

Разогреваем сковородку с небольшим количеством масла. На нее выкладываем измельченный лук. Когда он зарумянится, добавляем мелко нарубленный или измельченный чеснок. Обжариваем еще 1 минуту.

Далее на овощи выкладываем фарш. Обжариваем и стараемся лопаткой максимально разбить все комочки. Жарим до золотистого цвета.

Под конец жарки добавляем любимые специи, розмарин и томатный соус.

Вынимаем картофель с сыром и выкладываем третий слой - из фарша и овощей. Разравниваем поверхность запеканки и делаем четвертый слой - оставшийся сыр.

Ставим запеканку в духовку еще на 15 минут и уменьшаем температуру до 180 градусов.

Вас может заинтересовать: