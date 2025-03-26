Быстро и презентабельно! Нежная итальянская запеканка из картофеля и фарша

Хочется чего-то вкусненького, но чтобы рецепт был простым, доступным и низкокалорийным? Попробуйте итальянскую запеканку из фарша и картофеля, которая вам точно придется по вкусу! Она готовится быстро, выглядит презентабельно и очень нежная на вкус.
Как приготовить нежную итальянскую запеканку из фарша и картофеля, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на рецепт в канале на YouTube "My Recept".
По желанию можно добавить нарезанный помидор и зелень.
Картофель нужно почистить и нарезать тоненькими слайсами. Форму смазываем маслом и выкладываем первый слой - картофель.
Сыр измельчаем на крупной терке. Половину сыра выкладываем вторым слоем - на картофель. Ставим форму в духовку, разогретую до 200 градусов - на 20 минут.
Разогреваем сковородку с небольшим количеством масла. На нее выкладываем измельченный лук. Когда он зарумянится, добавляем мелко нарубленный или измельченный чеснок. Обжариваем еще 1 минуту.
Далее на овощи выкладываем фарш. Обжариваем и стараемся лопаткой максимально разбить все комочки. Жарим до золотистого цвета.
Под конец жарки добавляем любимые специи, розмарин и томатный соус.
Вынимаем картофель с сыром и выкладываем третий слой - из фарша и овощей. Разравниваем поверхность запеканки и делаем четвертый слой - оставшийся сыр.
Ставим запеканку в духовку еще на 15 минут и уменьшаем температуру до 180 градусов.
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