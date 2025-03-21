Великодній пиріг "паскуаліно" зі шпинатом: легкий, швидкий і дуже смачний рецепт

На Великдень на столі мають бути обов'язкові традиційні страви, такі як крашанки, домашня ковбаса, паска. Але варто додати до трапези ще щось смачненьке та поживне, наприклад, пиріг зі шпинатом. Ми пропонуємо вам приготувати пиріг "паскуаліно" за італійським рецептом, за яким цю страву робили на Великдень ще в XV столітті.

Як приготувати великодній пиріг "паскуаліно" зі шпинатом, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Shuba.

Пиріг "паскуаліно" можна робити з різними начинками, додавати артишоки, кропиву і багато іншого, але за традицією, одним з інгредієнтів обов'язково має бути шпинат. У давнину цей пиріг мав 33 шари тіста - за кількістю років Ісуса Христа. Але зараз такого фанатизму вже від кулінарів не вимагається.

Що вам знадобиться:

Шпинат - 1 кг

Листкове тісто - 1 кг

Яйця курячі - 6 шт.

Сир рикота - 350 г

Пармезан тертий - 50 г

Мускатний горіх мелений - 2 г

Оливкова олія - 10 мл

Сіль, перець чорний мелений, улюблені спеції - до вашого смаку

Як готувати великодній пиріг "паскуаліно"

Якщо у вас шпинат заморожений, то його потрібно просто розморозити. Якщо свіжий - його потрібно бланшувати. Для цього у велику каструлю налийте воду, додайте дрібку солі. Покладіть у каструлю шпинат та доведіть до кипіння. Після цього шпинат має покипіти максимум 1-2 хвилини.

В іншу миску покладіть рикоту. Додайте сіль, перець, мускатний горіх, 2 яйця і тертий пармезан. Все добре перемішайте.

Форму для запікання застеліть пергаментом. Покладіть листкове тісто і сформуйте високі борти.

Шумівкою дістаньте шпинат з окропу й одразу опустіть у крижану воду. Це дозволить зберегти яскравий колір шпинату і зупинить його приготування. Дайте шпинату стекти у друшляку.

Потім шпинат дрібно наріжте та покладіть у миску з сиром. Додайте оливкову олію, сіль, перець, спеції. Все добре перемішайте.

Готову начинку викладіть на тісто. Сформуйте в начинці три заглиблення і вбийте в них 3 сирих яйця.

Пиріг накрийте тістом, що залишилося. Збийте яйце і змастіть пиріг зверху. Розігрійте духовку до 180 градусів та запікайте пиріг приблизно 40-50 хвилин.

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