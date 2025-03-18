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Забуваємо "дубайський" і готуємо "волохатий" шоколад: новий смаколик увірвався в тренди

Вівторок 18 березня 2025 09:31
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Забуваємо "дубайський" і готуємо "волохатий" шоколад: новий смаколик увірвався в тренди Як приготувати новий смаколик - "волохату" шоколадку (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Ще не всі встигли спробувати дубайський шоколад, який увірвався в тренди минулого року, а вже з'явився йому конкурент - "волохата" шоколадка або як її ще називають - "Волосся ангела". Цей смаколик відрізняється цікавою волокнистою структурою і насиченим смаком. А готується всього з двох інгредієнтів.

Як приготувати самостійно "волохатий" шоколад вдома, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на рецепт Каті Рибалко у TikTok.

Що вам знадобиться:

  • 200 грамів шоколаду - білого або рожевого
  • 30-40 грамів пішманіє - це турецька королівська халва

Як готувати "волохату" шоколадку

Шоколад покладіть у ємність та розтопіть його на водяній бані.

У силіконову форму залийте половину шоколаду та відправте у морозильну камеру до повного застигання.

"Волосся янгола" (пішманіє) викладайте на застиглий шоколад зверху. Розрівняйте.

Другу половину розтопленого шоколаду залийте зверху, на пішманіє. Але слідкуйте, щоб він не був дуже гарячим, оскільки пішманіє може розплавитися.

Готову шоколадку помістіть знову у холодильник - до повного застигання.

Все, тренд на "волохатий" шоколад виконано і ви вже можете посмакувати десертом, якій тільки набирає оберти популярності. Тим більш, що купити такі шоколадки в Україні ще не вийде - їх немає у магазинах.

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