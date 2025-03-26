Швидко та презентабельно! Ніжна італійська запіканка з картоплі та фаршу

Хочеться чогось смачненького, але щоб рецепт був простим, доступним та низькокалорійним? Спробуйте італійську запіканку з фаршу та картоплі, яка вам точно буде до смаку! Вона готується швидко, виглядає презентабельно і дуже ніжна на смак.

Як приготувати ніжну італійську запіканку з фаршу та картоплі, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на рецепт в каналі на YouTube "My Recept".

Що вам знадобиться:

сир твердий - 100 г

фарш - 450 г

картопля велика - 3 шт.

часник - 2 зубчики

томатний соус - 2 ст. ложки

цибуля велика - 1 шт.

паприка - 1 ч. ложки

карі - ½ ч. ложки

коріандр - ½ ч. ложки

сіль - до вашого смаку

оливкова олія - 4 ст. ложки

розмарин - кілька гілочок

інші улюблені спеції - до вашого смаку

За бажанням можна додати нарізаний помідор та зелень.

Як готувати ніжну італійську запіканку

Картоплю потрібно почистити та нарізати тоненькими слайсами. Форму змащуємо олією і викладаємо перший шар - картоплю.

Сир подрібнюємо на великій тертці. Половину сиру викладаємо другим шаром - на картоплю. Ставимо форму у духовку, розігріту до 200 градусів - на 20 хвилин.

Розігріваємо сковорідку з невеликою кількістю олії. На неї викладаємо подрібнену цибулю. Коли вона зарум'яниться, додаємо дрібно насічений або подрібнений часник. Обсмажуємо ще 1 хвилину.

Далі на овочі викладаємо фарш. Обсмажуємо і намагаємося лопаткою максимально розбити усі грудочки. Смажимо до золотавого кольору.

Під кінець смаження додаємо улюблені спеції, розмарин та томатний соус.

Витягаємо картоплю з сиром і викладаємо третій шар - з фаршу та овочів. Розрівнюємо поверхню запіканки та робимо четвертий шар - решта сиру.

Ставимо запіканку в духовку ще на 15 хвилин і зменшуємо температуру до 180 градусів.

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