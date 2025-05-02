Швидко, смачно та корисно: топ-5 страв, які готуються всього 10 хвилин

Коли немає часу на приготування складних страв, але хочеться харчуватись корисно, то вихід є. Названо прості та швидкі рецепти, які подарують енергію та готуються всього 5-10 хвилин
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку дієтолога Людмили Паламарчук.
Хлібці з арахісовою пастою, бананом та йогуртом - це швидкий, смачний і поживний перекус або сніданок.
Інгредієнти:
Намажте кожен хлібець арахісовою пастою. Банан наріжте кружальцями і викладіть поверх пасти.
За бажанням додайте трохи меду, посипте корицею або насінням чіа. Їжте одразу з йогуртом.
Інгредієнти:
Зваріть макарони у підсоленій воді до готовності. Злийте воду та викладіть макарони на тарілку, додайте сир і перемішайте. Якщо сир сухий, можна додати трішки молока або води для ніжнішої текстури.
Біля макаронів викладіть будь-які овочі.
Макарони з сиром та овочами (фото: instagram.com/_dietolog_ternopil)
Інгредієнти:
У мисці або банці змішайте молоко, насіння чіа та, за бажанням. Добре перемішайте і залиште на 5-10 хвилин, потім знову перемішайте (щоб чіа не злиплися).
На дно склянки викладіть чіа-пудинг, а зверху персиковим пюре.
Інгредієнти:
Зваріть яйця, остудіть та наріжте шматочками або кружечками. Помийте помідори чері та розріжте навпіл. Моцареллу розріжте, якщо вона великими шматками.
Змішайте всі інгредієнти в мисці, заправте олією, додайте сіль та перець. За бажанням можете додати бальзамічний оцет або лимонний сік для кислинки.
Інгредієнти:
Очистіть банан та наріжте його на дрібні шматочки. В мисці змішайте сир з арахісовою пастою до однорідної маси.
Додайте шматочки банана до сирної маси та обережно перемішайте. Якщо ви використовуєте заморожені ягоди, дайте їм трохи розморозитися перед додаванням до сиру.
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