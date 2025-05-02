Быстро, вкусно и полезно: топ-5 блюд, которые готовятся всего 10 минут

Хлебцы с арахисовой пастой

Хлебцы с арахисовой пастой, бананом и йогуртом - это быстрый, вкусный и питательный перекус или завтрак.

Ингредиенты:

хлебцы (рисовые, ржаные, или другие на выбор) - 2-3 шт. или батон

арахисовая паста - 2-3 ст. л.

банан - 1 шт.

йогурт (натуральный или греческий) - 2-3 ст. л.

по желанию: мед, корица, орехи, семена чиа, ягоды

Намажьте каждый хлебец арахисовой пастой. Банан нарежьте кружочками и выложите поверх пасты.

По желанию добавьте немного меда, посыпьте корицей или семенами чиа. Ешьте сразу с йогуртом.

Хлебцы с арахисовой пастой (фото: instagram.com/_dietolog_ternopil)

Макароны с сыром и овощами

Ингредиенты:

макароны - 200 г

творог 5% (творог или зернистый) - 150 г

овощи - на выбор

соль, перец - по вкусу

зелень (петрушка, укроп) - по желанию

Сварите макароны в подсоленной воде до готовности. Слейте воду и выложите макароны на тарелку, добавьте сыр и перемешайте. Если сыр сухой, можно добавить немного молока или воды для более нежной текстуры.

Возле макарон выложите любые овощи.

Макароны с сыром и овощами (фото: instagram.com/_dietolog_ternopil)

Чиа-пудинг с пюре

Ингредиенты:

2 стакана растительного молока (например, миндальное, кокосовое, овсяное)

3 ст. л. семян чиа

персиковое пюре или любое другое

В миске или банке смешайте молоко, семена чиа и, по желанию. Хорошо перемешайте и оставьте на 5-10 минут, затем снова перемешайте (чтобы чиа не слиплись).

На дно стакана выложите чиа-пудинг, а сверху персиковым пюре.

Чиа-пудинг с пюре (фото: instagram.com/_dietolog_ternopil)

Салат с Моцареллой

Ингредиенты:

2 яйца (сваренные вкрутую)

100 г сыра Моцарелла

10-12 помидоров черри

горсть свежей зелени (петрушка, укроп, базилик или микс салатов)

1-2 ст. ложки оливкового масла (или другого на ваш вкус)

соль, перец - по вкусу

Сварите яйца, остудите и нарежьте кусочками или кружочками. Помойте помидоры черри и разрежьте пополам. Моцареллу разрежьте, если она крупными кусками.

Смешайте все ингредиенты в миске, заправьте маслом, добавьте соль и перец. По желанию можете добавить бальзамический уксус или лимонный сок для кислинки.

Салат с Моцареллой (фото: instagram.com/_dietolog_ternopil)

Сыр с арахисовой пастой и ягодами

Ингредиенты:

200 г сыра (творога или сыра с низким содержанием жира)

1 ст.л арахисовой пасты

1 спелый банан

50 г свежих ягод (малина, клубника, черника или другие на ваш вкус)

Очистите банан и нарежьте его на мелкие кусочки. В миске смешайте творог с арахисовой пастой до однородной массы.

Добавьте кусочки банана к творожной массе и осторожно перемешайте. Если вы используете замороженные ягоды, дайте им немного разморозиться перед добавлением в творог.

Творог с арахисовой пастой и ягодами (фото: instagram.com/_dietolog_ternopil)