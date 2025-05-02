Быстро, вкусно и полезно: топ-5 блюд, которые готовятся всего 10 минут

Когда нет времени на приготовление сложных блюд, но хочется питаться полезно, то выход есть. Названы простые и быстрые рецепты, которые подарят энергию и готовятся всего 5-10 минут.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу диетолога Людмилы Паламарчук.
Хлебцы с арахисовой пастой, бананом и йогуртом - это быстрый, вкусный и питательный перекус или завтрак.
Ингредиенты:
Намажьте каждый хлебец арахисовой пастой. Банан нарежьте кружочками и выложите поверх пасты.
По желанию добавьте немного меда, посыпьте корицей или семенами чиа. Ешьте сразу с йогуртом.
Ингредиенты:
Сварите макароны в подсоленной воде до готовности. Слейте воду и выложите макароны на тарелку, добавьте сыр и перемешайте. Если сыр сухой, можно добавить немного молока или воды для более нежной текстуры.
Возле макарон выложите любые овощи.
Макароны с сыром и овощами (фото: instagram.com/_dietolog_ternopil)
Ингредиенты:
В миске или банке смешайте молоко, семена чиа и, по желанию. Хорошо перемешайте и оставьте на 5-10 минут, затем снова перемешайте (чтобы чиа не слиплись).
На дно стакана выложите чиа-пудинг, а сверху персиковым пюре.
Ингредиенты:
Сварите яйца, остудите и нарежьте кусочками или кружочками. Помойте помидоры черри и разрежьте пополам. Моцареллу разрежьте, если она крупными кусками.
Смешайте все ингредиенты в миске, заправьте маслом, добавьте соль и перец. По желанию можете добавить бальзамический уксус или лимонный сок для кислинки.
Ингредиенты:
Очистите банан и нарежьте его на мелкие кусочки. В миске смешайте творог с арахисовой пастой до однородной массы.
Добавьте кусочки банана к творожной массе и осторожно перемешайте. Если вы используете замороженные ягоды, дайте им немного разморозиться перед добавлением в творог.
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