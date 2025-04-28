Смачно та без зусиль: 5 рецептів корисних страв на кожен день

З приходом весни та активної сонячної погоди виникає бажання насолоджуватися легкими та корисними стравами. Названо 5 ідеальних варіантів для весняного меню, які зарядять енергією та принесуть користь організму.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Real simple .

Салат з грейпфрута, буряка та редьки

Дієтолог Емі Девіс розповіла, що в цей простий салат входять такі суперпродукти, як грейпфрут, буряк, редька та оливкова олія. Вони містять антиоксиданти, клітковину та багато вітамінів та мінералів.

Інгредієнти:

3 грейпфрути

4 маленьких буряки

редька

2 столові ложки оливкової олії

сіль і чорний перець

Гострим ножем зніміть шкірку з грейпфрутів, видаливши якомога більше білої серцевини. Н аріжте грейпфрут на часточки, акуратно відокремлюючи м'якуш від оболонки.

Додайте нарізаний буряк, редиску, оливкову олію і перемішайте. Приправте сіллю і перцем.

Салат з грейпфрутом, редькою та буряком (фото: realsimple)

Полуничний пудинг з чіа

Цей пудинг насичений клітковиною, а також рослинними омега-3 і білками. Це ідеальний корисний для серця сніданок.

Ці переваги для здоров’я серця пов’язані як зі здатністю клітковини, так і з омега-3 жирними кислотами знижувати рівень холестерину в крові.

Вісім полуниць забезпечують необхідну дозу вітаміну С, а також 8% щоденної норми фолієвої кислоти.

Інгредієнти:

3 ст. ложки насіння чіа

1-2 ст. ложки меду або іншого підсолоджувача

1/2 ч. ложки ванільного екстракту (за бажанням)

1/2 склянки свіжої або замороженої полуниці

декілька листочків м’яти для прикраси

1 склянка молока (можна використовувати будь-яке)

Змішайте насіння чіа, молоко, мед і ванільний екстракт. Добре перемішайте, щоб чіа не утворювали грудочки. Залишіть для набухання: накрийте миску або банку кришкою та поставте в холодильник на 4 години або на ніч. За цей час насіння чіа вберуть рідину і утворять густу текстуру, схожу на пудинг.

Поки пудинг набухає, наріжте полуницю. Якщо хочете, можна її трохи подрібнити, щоб отримати більш рівномірну текстуру, або залишити цілими шматочками для текстури.

Коли чіа пудинг готовий, перемішайте його ще раз. Викладіть у чашки або тарілки, зверху додайте нарізану полуницю та прикрасьте м’ятою.

Чіа пудинг з полуницею (фото: Freepik)

Спаржа на грилі

Класичний весняний овоч - спаржа, яка є джерелом вітаміну А, К і фолієвої кислоти, а також містить протизапальні та антиоксидантні сполуки, такі як глюкозинолати та кверцетин.

Вона також містить інулін та пребіотичну клітковину, яка живить здорові кишкові бактерії та підтримує здоровий мікробіом.

Пере смаженням спаржу замаринуйте в оливковій олії та спеціях.

Спаржа на грилі (фото: Getty Images)

Зелень з беконом

Зелень багата поживними речовинами, такими як вітамін К, С, фолієва кислота та вітамін А.

Інгредієнти:

6 скибочок бекону

2 великі цибулі-шалот

4 пучки зелені

сіль та перець

1 столова ложка свіжого лимонного соку

Підсмажте бекон на середньому вогні, періодично помішуючи до хрусткої скоринки. Перекладіть на тарілку. Покладіть цибулю-шалот у сковорідку та смажте, часто помішуючи - 3-5 хвилин.

Після цього додайте зелень, сіль, перець та смажте, часто помішуючи. В кінці викладіть до бекону та полийте лимонним соком.

Зелень з беконом (фото: realsimple)

Салат з сиром Халлумі на грилі

Листова зелень, як-от шпинат, мангольд, рукола, листова капуста, гірчиця та салат, є одними з найбільш насичених поживними речовинами продуктів. Вони багаті на вітаміни А, К, фолієву кислоту, кальцій, залізо та безліч фітонутрієнтів.

Салат халумі на грилі містить велику порцію листової зелені, чудово доповнену солоним шматочком сиру. Незважаючи на те, що цей сир містить більше насичених жирів і натрію, він все одно може вписатися в збалансовану дієту, особливо якщо використовувати його як гарнір.

Інгредієнти:

200 г сиру халлумі

1 огірок

1 помідор

1/2 червоної цибулі

1/2 червоного перцю

1/2 склянки оливок (можна чорні або зелені)

листя салату (рукола, мікс салатів, шпинат або будь-який інший)

олія оливкова - 1-2 ст. ложки (для змащування сиру)

сік 1/2 лимона

1 ч. ложка меду (за бажанням)

сіль та перець - до свого смаку

сушений орегано або інші трави для смаку

Помийте та наріжте овочі, а мир халлумі наріжте на скибочки товщиною 1 см. Змастіть скибочки оливковою олією з обох боків.

Розігрійте гриль або сковороду-гриль на середньому вогні, викладіть скибочки і готуйте 2-3 хвилини з кожного боку до золотистої скоринки. Сир має бути рум’яним з обох сторін.

В мисці або на тарілці змішайте листя салату, овочі (огірок, помідор, перець, цибулю) та оливки. Додайте до салату сир халлумі, нарізаний на скибочки.

Для заправки змішайте оливкову олію, лимонний сік, мед, сіль та перець. За бажанням можна додати сушений орегано або інші трави. Полийте салат заправкою і обережно перемішайте.