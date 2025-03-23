"Швидкий" пиріг без яєць та молока. Колишня Дмитра Комарова дала рецепт шоколадно-кавової смакоти
Ведуча та модель Олександра Кучеренко, про розлучення з якою нещодавно оголосив мандрівник Дмитро Комаров, поділилася легким рецептом пісного пирога. Він готується швидко, без яєць та молока.
Як повідомляє РБК-Україна (проект Styler), Кучеренко показала, як готувати "швидкий" пиріг, у новому відео на своїй сторінці в Instagram.
Рецепт пирога без яєць
"Я обожнюю каву. І щось до неї. І бажано, щоб шоколадне. А так як зараз період посту, я у постійному пошуку смачних рецептів без додавання яєць та молочних продуктів. Цього разу експериментую з бананово-шоколадно-кавовим пирогом. І це просто фантастичне поєднання, яке готується дуже легко і швидко", - розповіла Олександра.
Для приготування вам знадобляться такі інгредієнти:
- 2 банани
- 250 мілілітрів звареної кави
- 80 мілілітрів рослинної олії
- 140 грамів цукру
- 300 грамів борошна
- 8 грамів розпушувача
- подрібнена плитка чорного шоколаду.
А для крему, яким ви прикрасите пиріг, візьміть:
- 30 грамів розчинної кави
- 150 грамів цукру (бажано тростинного, для карамельного присмаку)
- 140 мілілітрів крижаної води.
Кучеренко також зазначила, що вона додала б щось із сухофруктів - курагу, журавлину або родзинки.
Почнемо приготування. Подрібніть банани блендером, додавайте до них зварену каву, олію, цукор. Поступово всипайте борошно та розпушувач. Збийте масу вінчиком, а потім додавайте подрібнений шоколад і перекладайте тісто в застелену пергаментом форму.
Готовий пиріг (скріншот)
Поки пиріг печеться - зробіть крем. Збийте розчинну каву з цукром та водою, аби утворилася пінка. Готовий пиріг слід залишити, аби він охолов - лише потім заливайте його кремом.
Хто така Олександра Кучеренко
Олександра Кучеренко - українська журналістка, телеведуча та модель. Вона стала відомою після перемоги в конкурсі краси "Міс Україна 2016". Згодом розпочала кар'єру на телебаченні.
У 2019 році Кучеренко вийшла за ведучого програми "Світ навиворіт" Дмитра Комарова. А нещодавно стало відомо, що зіркова пара розлучається.
Вас може зацікавити
- Інна Бєлєнь розсекретила рецепт страви, якою вражала Терена на "Холостяку"
- Як приготувати цукерки Бала баяна, які підкорили мережу
- Блогер Галицька Діва дав рецепт печінкового торта.