"Быстрый" пирог без яиц и молока. Бывшая Дмитрия Комарова дала рецепт шоколадно-кофейной вкуснятины
Ведущая и модель Александра Кучеренко, о разводе с которой недавно объявил путешественник Дмитрий Комаров, поделилась легким рецептом постного пирога. Он готовится быстро, без яиц и молока.
Как сообщает РБК-Украина (проект Styler), Кучеренко показала, как готовить "быстрый" пирог, в новом видео на своей странице в Instagram.
Рецепт пирога без яиц
"Я обожаю кофе. И что-то к нему. И желательно, чтобы шоколадное. А так как сейчас период поста, я в постоянном поиске вкусных рецептов без добавления яиц и молочных продуктов. На этот раз экспериментирую с бананово-шоколадно-кофейным пирогом. И это просто фантастическое сочетание, которое готовится очень легко и быстро", - рассказала Александра.
Для приготовления вам понадобятся такие ингредиенты:
- 2 банана
- 250 миллилитров сваренного кофе
- 80 миллилитров растительного масла
- 140 граммов сахара
- 300 граммов муки
- 8 граммов разрыхлителя
- измельченная плитка черного шоколада.
А для крема, которым вы украсите пирог, возьмите:
- 30 граммов растворимого кофе
- 150 граммов сахара (желательно тростникового, для карамельного привкуса)
- 140 миллилитров ледяной воды.
Кучеренко также отметила, что она добавила бы что-то из сухофруктов - курагу, клюкву или изюм.
Начнем приготовление. Измельчите бананы блендером, добавляйте к ним сваренный кофе, масло, сахар. Постепенно всыпайте муку и разрыхлитель. Взбейте массу венчиком, а затем добавляйте измельченный шоколад и перекладывайте тесто в застеленную пергаментом форму.
Готовый пирог (скриншот)
Пока пирог печется - сделайте крем. Взбейте растворимый кофе с сахаром и водой, чтобы образовалась пенка. Готовый пирог следует оставить, чтобы он остыл - только потом заливайте его кремом.
Кто такая Александра Кучеренко
Александра Кучеренко - украинская журналистка, телеведущая и модель. Она стала известной после победы в конкурсе красоты "Мисс Украина 2016". Впоследствии начала карьеру на телевидении.
В 2019 году Кучеренко вышла за ведущего программы "Мир наизнанку" Дмитрия Комарова. А недавно стало известно, что звездная пара разводится.
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