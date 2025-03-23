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"Быстрый" пирог без яиц и молока. Бывшая Дмитрия Комарова дала рецепт шоколадно-кофейной вкуснятины

Воскресенье 23 марта 2025 08:14
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"Быстрый" пирог без яиц и молока. Бывшая Дмитрия Комарова дала рецепт шоколадно-кофейной вкуснятины Александра Кучеренко дала рецепт простого десерта (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

Ведущая и модель Александра Кучеренко, о разводе с которой недавно объявил путешественник Дмитрий Комаров, поделилась легким рецептом постного пирога. Он готовится быстро, без яиц и молока.

Как сообщает РБК-Украина (проект Styler), Кучеренко показала, как готовить "быстрый" пирог, в новом видео на своей странице в Instagram.

Рецепт пирога без яиц

"Я обожаю кофе. И что-то к нему. И желательно, чтобы шоколадное. А так как сейчас период поста, я в постоянном поиске вкусных рецептов без добавления яиц и молочных продуктов. На этот раз экспериментирую с бананово-шоколадно-кофейным пирогом. И это просто фантастическое сочетание, которое готовится очень легко и быстро", - рассказала Александра.

Для приготовления вам понадобятся такие ингредиенты:

  • 2 банана
  • 250 миллилитров сваренного кофе
  • 80 миллилитров растительного масла
  • 140 граммов сахара
  • 300 граммов муки
  • 8 граммов разрыхлителя
  • измельченная плитка черного шоколада.

А для крема, которым вы украсите пирог, возьмите:

  • 30 граммов растворимого кофе
  • 150 граммов сахара (желательно тростникового, для карамельного привкуса)
  • 140 миллилитров ледяной воды.

Кучеренко также отметила, что она добавила бы что-то из сухофруктов - курагу, клюкву или изюм.

Начнем приготовление. Измельчите бананы блендером, добавляйте к ним сваренный кофе, масло, сахар. Постепенно всыпайте муку и разрыхлитель. Взбейте массу венчиком, а затем добавляйте измельченный шоколад и перекладывайте тесто в застеленную пергаментом форму.
&quot;Быстрый&quot; пирог без яиц и молока. Бывшая Дмитрия Комарова дала рецепт шоколадно-кофейной вкуснятиныГотовый пирог (скриншот)

Пока пирог печется - сделайте крем. Взбейте растворимый кофе с сахаром и водой, чтобы образовалась пенка. Готовый пирог следует оставить, чтобы он остыл - только потом заливайте его кремом.

Кто такая Александра Кучеренко

Александра Кучеренко - украинская журналистка, телеведущая и модель. Она стала известной после победы в конкурсе красоты "Мисс Украина 2016". Впоследствии начала карьеру на телевидении.

В 2019 году Кучеренко вышла за ведущего программы "Мир наизнанку" Дмитрия Комарова. А недавно стало известно, что звездная пара разводится.

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