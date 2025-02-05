Шукав метали в саду друга і випадково викопав скриню часів СС: що в ній було
Чоловік заради нешкідливої розваги вирішив перевірити сад свого друга металошукачем. Він очікував знайти кришки від пляшок, загублені монети або біжутерію, але то, що він знайшов - стало шоком.
Що знайшов чоловік в саду у свого друга та чому його так шокувала знахідка, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Reddit.
Чоловік разом з другом прихопили металошукач для обстеження ділянки біля будинку в пустелі Мохаве, у Каліфорнії. Коли металошукач почав пищати, хлопці зраділи, що знайшли щось цікавеньке. Вони схопили лопати та почали розкопувати землю. І виявили, що у землі була закопана скриня.
"Ми з другом обшукували його ділянку за допомогою металошукача, коли натрапили на це. Потрібен був час, щоб дістати предмет. Спочатку ми навіть подумали, що це труна, але ящик виявися надто малим і на ньому не було жодних позначень. Я думаю, що це може бути скриня колишнього власника землі", - розповів чоловік.
Вони намагалися зрозуміти самостійно, що це за скриня, а потім поділилися фотографією у соціальних мережах. За словами шукачів, всередині скрині не було нічого - вона була до країв наповнена брудом.
"У бруді було кілька пластикових пакетів. Я не розумію - там маркування СС? І той факт, що вона повна бруду. Навіщо комусь ховати скриню, повну бруду?" - підписали вони фото.
Хлопці випадково знайшли скриню СС в Каліфорнії (фото: reddit.com/r/metaldetecting)
Маркування СС використовувалося Schutzstaffel, великою організацією Адольфа Гітлера та нацистської партії в нацистській Німеччині, під час Другої світової війни.
"Який крутий історичний предмет. Але цей предмет є особливим у багатьох відношеннях: він безпосередньо пов’язаний з однією з найвидатніших історичних подій усіх часів (Другою світовою війною) і охоплений нескінченною таємницею (як він туди потрапив, чому його поховали, хто його поховав, коли вони його поховали тощо)", - відповіли чоловікам у коментарях.
Хлопці в Каліфорнії випадково відкопали скриню СС (фото: reddit.com/r/metaldetecting)
Також читачі висували свої гіпотези про те, звідки у Каліфорнії взялася така скриня та що у ній могло бути.
- Хтось явно хотів позбутися бойового трофею.
- А ви впевнені, що той бруд - це не попіл? Бо дуже виглядає як поховання.
- Під час війни військові використовували будь-які ящики, щоб відправляти трофеї додому. Пошукайте, може десь є адреса?
- Не знаю, скільки років цій коробці. Якщо 30-40, то це можуть бути снайпери морської піхоти США. Вони використовують таку ж саму піктограму СС і проводять підготовку до розгортання у тій самій пустелі.
- Я припускаю, що хтось не хотів асоціюватися з нацизмом і хотів тої скрині позбутися. Викидати на смітник - не варіант, могли побачити. Тому і сховали під землю.
- Може то втрачена "реліквія" невдалого кінопроєкту?
- Його могли закопати там байкери-поза законом. Ще в 1960-х роках поза законом байкерські MCs використовували руни СС для шокування, багато їхніх членів були ветеранами Другої світової війни, які викопали свої військові трофеї разом зі збройними силами Імперської Німеччини Першої світової війни, щоб налякати, і символіка стала особливою. Використовувалися руни СС, свастики, залізні хрести, навіть старі штальгельми та пікельгауби.
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