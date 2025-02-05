Шукав метали в саду друга і випадково викопав скриню часів СС: що в ній було

Чоловік заради нешкідливої розваги вирішив перевірити сад свого друга металошукачем. Він очікував знайти кришки від пляшок, загублені монети або біжутерію, але то, що він знайшов - стало шоком.

Що знайшов чоловік в саду у свого друга та чому його так шокувала знахідка, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Reddit.

Чоловік разом з другом прихопили металошукач для обстеження ділянки біля будинку в пустелі Мохаве, у Каліфорнії. Коли металошукач почав пищати, хлопці зраділи, що знайшли щось цікавеньке. Вони схопили лопати та почали розкопувати землю. І виявили, що у землі була закопана скриня.

"Ми з другом обшукували його ділянку за допомогою металошукача, коли натрапили на це. Потрібен був час, щоб дістати предмет. Спочатку ми навіть подумали, що це труна, але ящик виявися надто малим і на ньому не було жодних позначень. Я думаю, що це може бути скриня колишнього власника землі", - розповів чоловік.

Вони намагалися зрозуміти самостійно, що це за скриня, а потім поділилися фотографією у соціальних мережах. За словами шукачів, всередині скрині не було нічого - вона була до країв наповнена брудом.

"У бруді було кілька пластикових пакетів. Я не розумію - там маркування СС? І той факт, що вона повна бруду. Навіщо комусь ховати скриню, повну бруду?" - підписали вони фото.

Хлопці випадково знайшли скриню СС в Каліфорнії (фото: reddit.com/r/metaldetecting)

Маркування СС використовувалося Schutzstaffel, великою організацією Адольфа Гітлера та нацистської партії в нацистській Німеччині, під час Другої світової війни.

"Який крутий історичний предмет. Але цей предмет є особливим у багатьох відношеннях: він безпосередньо пов’язаний з однією з найвидатніших історичних подій усіх часів (Другою світовою війною) і охоплений нескінченною таємницею (як він туди потрапив, чому його поховали, хто його поховав, коли вони його поховали тощо)", - відповіли чоловікам у коментарях.



Хлопці в Каліфорнії випадково відкопали скриню СС (фото: reddit.com/r/metaldetecting)

Також читачі висували свої гіпотези про те, звідки у Каліфорнії взялася така скриня та що у ній могло бути.