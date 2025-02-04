Таємнича могила 157. Археологи знайшли середньовічне поховання справжнього "вампіра"

Археологічні розкопки на місці Рачеша, що розташоване в східній частині Хорватії, виявили загадкову могилу 157. Знайдене поховання, за словами експертів, може свідчити про віру у вампіризм та поставити під сумнів усталені стереотипи середньовічних ритуалів поховання в Східній Європі.

Що відомо про це таємниче поховання та чому науковці впевнені, що у могилі знаходяться кістки "вампіра", розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Sve o arheologiji.

Незвичайне розташування могили

Під підлогою старовинної церкви, вздовж південної стіни, археології виявили могилу, позначену як 157. Первинно великі камені, що лежали на підлозі, сприймалися як внаслідок природних руйнувань, проте подальший аналіз відкриває значно цікавіші подробиці.

Поховання з елементами ритуалу

Виявлення двох окремих каменів біля області голови та ніг померлого підкреслює наявність спеціальної ритуальної практики.

Деякі експерти вважають, що це могло бути пов’язано з побоюваннями щодо можливого "воскресіння" померлого, що відповідає віруванню у вампіризм, який зберігався навіть після прийняття християнства у слов’янських країнах.

Археологи знайшли ритуальне поховання "вампіра" (фото: Milica Nikolić)

Деталі дослідження скелета

Антропологічний аналіз встановив, що тіло належало людині віком від 40 до 50 років, яка протягом життя виконувала важку фізичну працю. Зауважено, що залишки були навмисно перекручені: тулуб був спрямований донизу, а інші частини тіла - догори.

Особливу увагу викликало те, що скелет був обезголовлений, а череп знаходиться окремо від останньої кістки, яка підсилює гіпотезу про ритуальне втручання після смерті.

Крім того, загоєні травми на скелеті свідчать, що у цієї людини було насильницьке життя (можливо, його катували або часто били), а останній аналіз показав, що він помер від травм черепа.

Усі люди були поховані в дивних позах (фото: Milica Nikolić)

Що ще показало дослідження

Археологічний об'єкт Рачеша відкритий у 2011 році під час систематичних розкопок у межах більшого поселення Бобаре. За історичними даними, це місто спочатку належало тамплієрам, потім ордену госпіталю Святого Іоанна Єрусалимського, а пізніше - місцевій знаті (з 13-го по 16 століття).

Сучасні дослідження, які тривають з 2012 по 2023 рік, виявили архітектурний комплекс зі 181 скелетним похованням та значною кількістю вивихнутих кісток, що вказує на сакральне місце призначення.

Більшість померлих клали на спину в напрямку схід-захід, зі схрещеними на стегнах руками, лежачи на животі або витягуючи вздовж тіла. У кількох могилах виявлено лише невеликі фрагменти особистих прикрас. Аналіз також показав, що усі поховання були зроблені в XV-XVI століттях.

Незвичайність даної знахідки виявилася не лише в ритуальному характері поховання, але й у тому, що вона підтверджує стійкість вірувань про вампірів у середньовічній Європі.

"Ми знаємо, що в багатьох слов'янських країнах віра в низьких духів зберігалася навіть після прийняття християнства. Безумовно, віра у вампірів була досить широко поширена", - вказала незалежний археолог Наташа Шаркич у листі до Live Science.

Ці слова підкреслюють, що незвичайні практики могли бути пов'язані як із соціальним статусом померлих, так і з побоюванням щодо їхнього можливого повернення до життя.

Дослідники вважають, що череп належав "вампіру" (фото: Nataša Šarkić)