В Україні знайшли артефакти, які належали вікінгам: їх дослідження може змінити всю світову історію

В Україні були знайдені пірофілітові диски, що належали вікінгам. Вчені впевнені, що ці диски допомагали древнім мореплавцям орієнтуватися у просторі задовго до появи компасів.

Що відомо про ці диски, де їх знайшли та які висновки роблять вчені, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Curiosmos.

Вісім пірофілітових дисків, які були знайдені у центральних та західних областях Україні, розбурхали усе наукове товариство. Ці диски були виготовлені між 12 та 13 століттям і скорше за все використовувалися древніми вікінгами-мореплавцями. Але як вони попали до України?

Нічого подібного на ці диски раніше знайдено не було і вчені витратили чимало часу, намагаючись з'ясувати, для чого вони. Існувала гіпотеза, що вони могли служити календарями або інструментами для заточування предметів або виготовлення ювелірних предметів.

Нещодавно дві науковиці Олена Веремейчик та Ольга Антоновська-Горунчняк уважно придивилися до цих дисків і зрозуміли, що вони схожі на сонячні компаси з дерева та кісток, які раніше знаходили на території Європи. Ймовірно, що ці диски - також компаси. І ними користувалися вікінги-мореплавці у 12-13 століттях.

Пірофіліт, з якого виготовлені диски - це м'який камінь, який легко піддається різьбленню і його використовували для середньовічних знарядь праці та релігійних предметів.

Диски мають складні візерунки з концентричних кілець і радіальних ліній, що вказує на призначення, яке виходить за межі звичайного ремесла.

В Україні знайшли диски, які могли належати вікінгам (фото: О.Веремейчик/ Sprawozdania Archeologiczne)

Знайдені у ключових середньовічних поселеннях, таких як Київ, Листвен та Любеч, ці диски були частиною культурного обміну між місцевими жителями та скандинавськими торговцями вздовж відомого торгового Шляху із варягів у греки.

На те, що ці диски могли бути стародавніми компасами, вказує схожість з іншими предметами. У сонячних компасах зазвичай використовували центральну паличку або гномон, який відкидав тінь на позначений диск, що дозволяло морякам визначати напрямок руху за положенням сонця.

І хоча диски були знайдені без гномонів, вчені припускають, що подібну функцію могли виконувати тимчасові маркери, намальовані вугіллям.

І що найбільш цікаве - ці диски дуже схожі з навігаційними предметами вікінгів, які були знайдені в Гренландії та Балтійському регіоні. На трьох дисках були схожі позначки, які й на сонячних компасах вікінгів, які використовували для навігації, обчислюючи напрямок та широту на основі положення Сонця.

Є деякі відмінності, які можуть натякати на локальні модифікації. Можливо, у той час існував зв'язок між скандинавськими та місцевими громадами та вони обмінювалися знаннями.

Схема знайдених дисків (фото: O. Antowska-Gorączniak/ Sprawozdania Archeologiczne)

Відомо, що у 8-9 століттях нашої ери вікінги почали прибувати на береги земель на північ від Чорного моря, території, які тепер належать до сучасної України, країн Балтії, Росії та Білорусі.

Вікінги, яких називали варягами, будували поселення та інтегрувалися з місцевим населенням. Разом зі своєю мовою та звичаями вікінги принесли й свої технології та знання.

Дослідження тривають і зараз науковці планують подальші вивчення цих дисків з використанням експериментальної археології.