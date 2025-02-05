Искал металлы в саду друга и случайно выкопал сундук времен СС: что в нем было
Мужчина ради безобидного развлечения решил проверить сад своего друга металлоискателем. Он ожидал найти крышки от бутылок, потерянные монеты или бижутерию, но то, что он нашел - стало шоком.
Что нашел мужчина в саду у своего друга и почему его так шокировала находка, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Reddit.
Мужчина вместе с другом прихватили металлоискатель для обследования участка возле дома в пустыне Мохаве, в Калифорнии. Когда металлоискатель начал пищать, ребята обрадовались, что нашли что-то интересное. Они схватили лопаты и начали раскапывать землю. И обнаружили, что в земле был закопан сундук.
"Мы с другом обыскивали его участок с помощью металлоискателя, когда наткнулись на это. Нужно было время, чтобы достать предмет. Сначала мы даже подумали, что это гроб, но ящик оказался слишком маленьким и на нем не было никаких обозначений. Я думаю, что это может быть сундук бывшего владельца земли", - рассказал мужчина.
Они пытались понять самостоятельно, что это за сундук, а затем поделились фотографией в социальных сетях. По словам искателей, внутри сундука не было ничего - он был до краев наполнен грязью.
"В грязи было несколько пластиковых пакетов. Я не понимаю - там маркировка СС? И тот факт, что он полный грязи. Зачем кому-то прятать сундук, полный грязи?" - подписали они фото.
Ребята случайно нашли сундук СС в Калифорнии (фото: reddit.com/r/metaldetecting)
Маркировка СС использовалась Schutzstaffel, крупной организацией Адольфа Гитлера и нацистской партии в нацистской Германии, во время Второй мировой войны.
"Какой крутой исторический предмет. Но этот предмет является особенным во многих отношениях: он непосредственно связан с одним из величайших исторических событий всех времен (Второй мировой войной) и охвачен бесконечной тайной (как он туда попал, почему его похоронили, кто его похоронил, когда они его похоронили и т.д.)", - ответили мужчинам в комментариях.
Ребята в Калифорнии случайно откопали сундук СС (фото: reddit.com/r/metaldetecting)
Также читатели выдвигали свои гипотезы о том, откуда в Калифорнии взялся такой сундук и что в нем могло быть.
- Кто-то явно хотел избавиться от боевого трофея.
- А вы уверены, что эта грязь - это не пепел? Потому что очень выглядит как захоронение.
- Во время войны военные использовали любые ящики, чтобы отправлять трофеи домой. Поищите, может где-то есть адрес?
- Не знаю, сколько лет этой коробке. Если 30-40, то это могут быть снайперы морской пехоты США. Они используют такую же пиктограмму СС и проводят подготовку к развертыванию в той же пустыне.
- Я предполагаю, что кто-то не хотел ассоциироваться с нацизмом и хотел от этого сундука избавиться. Выбрасывать на свалку - не вариант, могли увидеть. Поэтому и спрятали под землю.
- Может это потерянная "реликвия" неудачного кинопроекта?
- Его могли закопать там байкеры-вне закона. Еще в 1960-х годах вне закона байкерские MCs использовали руны СС для шокирования, многие их члены были ветеранами Второй мировой войны, которые выкопали свои военные трофеи вместе с вооруженными силами Имперской Германии Первой мировой войны, чтобы напугать, и символика стала особенной. Использовались руны СС, свастики, железные кресты, даже старые штальгельмы и пикельгаубы.
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