Искал металлы в саду друга и случайно выкопал сундук времен СС: что в нем было

Мужчина ради безобидного развлечения решил проверить сад своего друга металлоискателем. Он ожидал найти крышки от бутылок, потерянные монеты или бижутерию, но то, что он нашел - стало шоком.

Что нашел мужчина в саду у своего друга и почему его так шокировала находка, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Reddit.

Мужчина вместе с другом прихватили металлоискатель для обследования участка возле дома в пустыне Мохаве, в Калифорнии. Когда металлоискатель начал пищать, ребята обрадовались, что нашли что-то интересное. Они схватили лопаты и начали раскапывать землю. И обнаружили, что в земле был закопан сундук.

"Мы с другом обыскивали его участок с помощью металлоискателя, когда наткнулись на это. Нужно было время, чтобы достать предмет. Сначала мы даже подумали, что это гроб, но ящик оказался слишком маленьким и на нем не было никаких обозначений. Я думаю, что это может быть сундук бывшего владельца земли", - рассказал мужчина.

Они пытались понять самостоятельно, что это за сундук, а затем поделились фотографией в социальных сетях. По словам искателей, внутри сундука не было ничего - он был до краев наполнен грязью.

"В грязи было несколько пластиковых пакетов. Я не понимаю - там маркировка СС? И тот факт, что он полный грязи. Зачем кому-то прятать сундук, полный грязи?" - подписали они фото.

Ребята случайно нашли сундук СС в Калифорнии (фото: reddit.com/r/metaldetecting)

Маркировка СС использовалась Schutzstaffel, крупной организацией Адольфа Гитлера и нацистской партии в нацистской Германии, во время Второй мировой войны.

"Какой крутой исторический предмет. Но этот предмет является особенным во многих отношениях: он непосредственно связан с одним из величайших исторических событий всех времен (Второй мировой войной) и охвачен бесконечной тайной (как он туда попал, почему его похоронили, кто его похоронил, когда они его похоронили и т.д.)", - ответили мужчинам в комментариях.



Ребята в Калифорнии случайно откопали сундук СС (фото: reddit.com/r/metaldetecting)

Также читатели выдвигали свои гипотезы о том, откуда в Калифорнии взялся такой сундук и что в нем могло быть.