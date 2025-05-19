Не шукали слави - знайшли її: 5 зірок, які прославились випадково

Іноді шлях до слави не вимагає чіткого плану чи років навчання в акторських школах. Декому достатньо опинитися в потрібному місці в потрібний час - і життя круто змінюється.

РБК-Україна (проект Styler) зібрало п’ять історій голлівудських зірок, які навіть не мріяли про кінокар’єру, але доля мала на них свої плани.

Джонні Депп

Хто б міг подумати, але Джонні Депп у юності зовсім не мріяв про червоні доріжки - його серце належало музиці. Він навіть кинув школу, щоб створити власний гурт, але великої сцени так і не досяг.

Зате доля підготувала інший поворот: його перша дружина працювала гримеркою на кіностудії в Лос-Анджелесі та буквально ввела Джонні в кіносвіт.

Джонні Депп (фото: Getty Images)

Спершу він ставився до акторства як до тимчасового підробітку, щоб заробити на музику. Але з часом камера замінила гітару, і Депп знайшов справжнє покликання.

Шарліз Терон

Шарліз з дитинства бачила себе на сцені, щоправда - балетній. Але травма коліна змусила розпрощатися з мрією.

"Це був крах світу", - згадувала вона.

Шарліз Терон (фото: instagram.com/charlizeafrica)

Зневірена, вона вирушила підкорювати Голлівуд як модель. І тут - класика кіноісторій: у банку, де вона емоційно з'ясовувала стосунки з касиром через чек, її помітив агент. Так Шарліз отримала перший шанс у кіно - і не змарнувала його.

Ченнінґ Татум

У Ченнінґа Татума був цілком звичний старт: школа, коледж, футбольна стипендія... Але з навчанням не склалося, і його відрахували. Без грошей, він пішов працювати стриптизером.

Ченнінґ Татум (фото: Вікіпедія)

Як виявилося, саме ця робота стала його трампліном - спочатку в кліп Рікі Мартіна, а потім і в модельний бізнес. Від подіуму до кастингів у кіно залишалося зовсім небагато - і зовсім скоро він вже знімався у блокбастерах.

Дженніфер Лоуренс

На початку свого шляху Дженніфер навіть не думала про кіно. Вона просто гуляла з мамою в Нью-Йорку, коли до неї підійшов скаут з модельного агентства. Вона погодилася на проби, але світ моди швидко втратив для неї привабливість.

Дженніфер Лоуренс (фото: Вікіпедія)

Кастинги в кіно почали надходити один за одним, і юна Джен, якій тоді було лише 14, вирішила спробувати. Результат - "Оскар", мільйони фанатів і статус зірки першої величини.

Мел Ґібсон

Мел Ґібсон і не думав ставати актором. Він просто підвозив друга на проби до фільму "Шалений Макс". Режисер випадково помітив його в коридорі - з побитим обличчям після вуличної бійки - і запросив на проби.

Мел Ґібсон (фото: Вікіпедія)

Мела спершу розглядали на роль лиходія, але він настільки "вистрілив", що отримав головну. І саме ця роль стала його трампліном до всесвітньої слави.