5 зірок, які вдало пережили замахи

Коли ти на вершині слави, це, з одного боку, відкриває доступ до великих доходів і безлічі можливостей. Однак, з іншого боку, за тобою постійно спостерігають мільйони людей, чия прихильність у будь-який момент може обернутися гнівом. І не просто обернутися, а й призвести до вельми радикальних вчинків.

Джастін Бібер

У 2012 році шанувальник Джастіна Бібера спланував жорстокий замах на співака. Дан Мартін, який уже відбував термін за зґвалтування та вбивство підлітка, доручив своєму колишньому співкамернику Марку Стааку каструвати Бібера за допомогою садових щипців, а потім задушити його краваткою.

Причиною стало те, що співак не відповідав на численні листи Мартіна. На щастя, змова провалилася: Стаака заарештували дорогою на концерт за інший злочин. Розчарований невдачею, Мартін видав свій план поліції.

У результаті всі учасники змови отримали тюремні терміни за спробу вбивства, а Бібер залишився неушкодженим.

Джастін Бібер (фото: instagram.com/justinbieber)

Вікторія Бекхем

Бути дружиною одного з найбільш високооплачуваних футболістів світу - це не тільки престиж, а й певні ризики. У 2002 році група емігрантів з Албанії та Румунії планувала викрасти Вікторію Бекхем та її сина Брукліна, щоб зажадати у Девіда викуп у розмірі п'яти мільйонів фунтів стерлінгів (приблизно 235 мільйонів рублів за курсом тих років).

Змову розкрили завдяки журналісту, який проник у банду для розслідування іншої справи, пов'язаної з продажем вкрадених раритетів. Під час роботи він випадково виявив плани з викрадення. У результаті злочинців заарештували, а Вікторія посилила свою особисту охорону.

Вікторія Бекхем (фото: Getty Images)

Гордон Рамзі

Відомий шеф-кухар почав боротьбу з контрабандистами, які займаються торгівлею акулячими плавниками, і майже поставив під загрозу життя всієї своєї знімальної команди.

У 2011 році, під час зйомок документального фільму в Коста-Ріці, Гордон Рамзі разом із колегами вирушив до порту, щоб поговорити з рибалками і дізнатися їхні методи лову акул. Однак невідомі облили їх бензином і зажадали негайно піти.

За деякими відомостями, наполегливість шефа розгнівала місцевих наркобаронів. У підсумку влада Коста-Ріки порадила Гордону покинути країну.

Гордон Рамзі (фото: Вікіпедія)

Бьорк

На ісландську співачку було скоєно один із найбільш незвичайних замахів в історії. Фанат і переконаний расист Рікардо Лопес був глибоко обурений романом Бйорк з чорношкірим музикантом Голді і розробив жахливий план. Він мав намір відправити співачці бомбу, начинену голками, зараженими ВІЛ, але не зміг втілити свою ідею через брак інженерних навичок.

Тоді Лопес вирішив вдатися до іншого методу - бомби з кислотою, захованої в книзі. 12 вересня 1996 року він наклав на себе руки перед увімкненою відеокамерою, під пісню Бйорк "I Remember You".

Поліція виявила його тіло і відеощоденники з докладним описом змови, що дозволило перехопити небезпечну посилку. Іронічно, що Бьорк і Голді розлучилися за кілька днів до цього трагічного інциденту.

Бьорк (фото: instagram.com/bjork)

Мік Джаггер

У 1969 році Мік Джаггер нажив ворогів серед найжорстокішої байкерської банди - "Ангели пекла". Конфлікт виник через трагедію на фестивалі "Альтамонт", де байкери, найняті для охорони концерту, вбили чорношкірого шанувальника "роллінгів", надмірно застосувавши силу.

Джаггер, обурений тим, що трапилося, пообіцяв більше ніколи не співпрацювати з "Ангелами пекла", що призвело їх до рішення помститися. Вони спланували напад на його будинок на Лонг-Айленді, маючи намір підібратися з моря і вбити музиканта. Пізно вночі група байкерів вийшла на катері, але раптовий шторм перевернув човен, і вбивцям довелося вплав повертатися на берег.

Коли ця історія потрапила в пресу, Джаггера назвали "щасливчиком", оскільки випадковий шторм врятував його від неминучої загибелі.

Мік Джаггер (фото: Вікіпедія)