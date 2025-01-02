6 зірок, у яких зовсім немає друзів
Дружба - це важлива частина життя для багатьох, але навіть знаменитості, яких обожнюють мільйони, можуть залишатися самотніми. Графіки, постійна увага ЗМІ та іноді власні характери заважають їм будувати справжні стосунки.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає про зірок, які, за їхніми словами або судячи з їхнього оточення, майже не мають друзів.
Бейонсе
На сцені Бейонсе вражає своєю впевненістю, яскравістю та здатністю заряджати енергією багатотисячну аудиторію. Однак, як розповідає її мати, у повсякденному житті артистка поводиться зовсім по-іншому.
Бейонсе (фото: instagram.com/beyonce)
Вона зовсім не зухвала, а навпаки - м'яка, добра і чуйна людина. Через щільний графік і постійну зайнятість у неї майже немає часу на дружбу. Її найближчою підтримкою є чоловік, відомий репер Джей Зі, який, по суті, замінює їй усіх друзів.
Анджеліна Джолі
Відносини з подругами у Анджеліни Джолі не складалися ще з дитинства: вона завжди краще ладнала з хлопцями. З роками ситуація не змінилася. Актриса неодноразово зізнавалася, що найважливішим для неї залишається родина, тому увесь свій вільний час вона присвячує дітям.
Анджеліна Джолі (фото: Getty Images)
Найближчою та найріднішою людиною для Анджеліни була її мама, Маршелін Бертран, якій вона могла довірити найпотаємніше. На жаль, її мами не стало ще у 2007 році, і з того часу актриса втратила свого головного друга.
Річард Гір
Фільм "Красуня" показує Річарда Гіра як компанійського бізнесмена, який любить гучні заходи та світське життя. Однак у реальності все зовсім інакше: після двох розлучень актор занурився у буддизм і значно звузив своє коло спілкування.
Річард Гір (фото: Вікіпедія)
Його найближчі люди - це син і духовний наставник. Гір уникає контактів із журналістами, а побачити його в компанії навіть колег по кінематографу - справжня рідкість.
Мадонна
Мадонна неодноразово зізнавалася, що у неї немає близьких друзів. Проте свій вільний час вона не проводить у самоті: зірка охоче відвідує світські події та гучні вечірки серед колег. Однак дозволити їм стати частиною свого особистого простору вона не готова - ймовірно, на це є свої підстави.
Мадонна (фото: instagram.com/madonna)
Меган Фокс
Американська актриса та фотомодель Меган Фокс часто демонструє відстороненість і уникає спілкування з іншими людьми.
"Я інтроверт. Мені важко даються розмови з людьми. Може, тому в мене тільки один-єдиний друг - чоловік Браян Остін Грін", - заявила Меган в інтерв'ю журналістам.
Меган Фокс (фото: Кіноріум)
Наомі Кемпбел
Відома британська топ-модель Наомі Кемпбелл вважає, що друзі їй не потрібні. Вона віддає перевагу спілкуванню з людьми, які можуть принести певну користь. Колись "Чорна пантера" навіть влаштувала продаж квитків на святкування свого дня народження. Можливо, її непростий характер і є причиною того, що близькі стосунки з нею складно підтримувати?
Наомі Кемпбел (фото: instagram.com/naomi)
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