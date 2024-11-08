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Штурханці: рецепт простої, але смачної української страви з картоплі

П'ятниця 08 листопада 2024 07:45
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Штурханці: рецепт простої, але смачної української страви з картоплі Штурханці з картоплі (колаж: РБК-Україна)
Автор: Людмила Рябухіна

Штурханці - традиційна українська страва з картопляного тіста та сиру. Назву картопляні пиріжки отримали від способу приготування - начинку злегка "заштовхують" в тісто. Зазвичай штурханці подають до столу зі шкварками або вершковим маслом.

Про те, як готувати штурханці з картоплі, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на кулінарний YouTube-канал "Кулінарні витівки".

Що треба для штурханців з сиром

Для того, щоб приготувати штурханці з сиром, потрібні такі продукти:

  • картопля - 400 г
  • сир - 150 г
  • яйце - 1 шт.
  • молоко - 50 мл
  • масло - 50 г
  • кріп - 20 г
  • часник - 1 зубчик
  • крохмаль - 8 ст. л.
  • сіль - 2 ч. л.

Як готувати штурханці з сиром

Картоплю для тіста потрібно відварити. Попередньо чистити коренеплоди не потрібно - бульби відварюють в шкірках.

Тим часом готують начинку. Сир потрібно перекласти в миску, до нього слід почистити і натерти часник. Зелень треба промити, обсушити і подрібнити, а потім всипати в миску з сиром.

Інгредієнти для начинки перемішують, злегка розминаючи виделкою. Після цього за бажанням можна додати 1/2 ч. л. солі, але, якщо сир достатньо солоний, це не потрібно.

Відварені картоплини потрібно почистити від шкірки, після чого натерти або перемолоти м'ясорубці. Картоплю для тіста потрібно підсолити 1 ч. л. солі, додавши 5 ст. л. крохмалю.

Влийте в подрібнені картоплини молоко і розбийте яйце. Масло потрібно розтопити до стану рідини і влити до майбутнього тіста. Вимішайте масу, за необхідності додаючи крохмаль.

Сформуйте з картопляного тіста 6-7 невеликих кульок однакового розміру. Щоб сформувати штурханці, в кульках з тіста потрібно зробити невелике заглиблення і покласти приблизно 1 ч. л. начинки.

Штурханці: рецепт простої, але смачної української страви з картоплі

Як робити штурханці (скриншот / Кулінарні витівки)

Щоб заліпити штурханець, спочатку защіпують краї, а потім, покачуючи штурханець в руках, формують циліндр. Готові штурханці потрібно притрусити крохмалем.

Закип'ятіть підсолену воду в великій каструлі і занурте в окріп штурханці. Після спливання, страву проварюють ще протягом 2-3 хвилин.

Тоді, щоб зупинити процес приготування, штурханці радять залити холодною водою. Найкраще штурханці смакують з присмаженим салом або маслом.

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