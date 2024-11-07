Підколочена юшка: не рецепт, а скраб з Хмельниччини

Підколочена юшка - ситна перша страва, яку могли готувати пісною, лише з грибами, або додавати м'ясо. Іноді юшку перед подачею прикрашали підсмаженою цибулею.

Про те, як готувати підколочену юшку, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на кулінарний YouTube-канал "Кулінарні витівки".

Що потрібно для підколоченої юшки

Для того, щоб приготувати підколочену юшку, знадобляться наступні інгредієнти:

свинина - 300 г

цибуля - 1/2 шт.

сушені гриби - 50 г

борошно - 5 ст. л.

сіль - 1/2 ч. л.

перець - 1/4 ч. л.

лавровий лист - 2 шт.

Як готувати підколочену юшку

Для того, щоб зварити підколочену юшку, сушені гриби потрібною залити водою та відварити до кипіння. Після цього воду зливають, а гриби промивають під проточною водою.

Після промивання гриби заливають 1 л води і знову ставлять каструлю на вогонь. М'ясо потрібно нарізати на маленькі кубики або смужки. Для цієї страви можна використовувати свинину або яловичину.

Як нарізати м'ясо для юшки (скриншот / Кулінарні витівки)

Нарізане м'ясо перекладіть в глибоку пательню, підсоліть і поперчіть. Смажити м'ясо потрібно до насиченої скоринки.

Коли грибна юшка почне кипіти, перекладіть в каструлю м'ясо. Перемішайте страву, і приготуйте заправку.

Для цього почистьте цибулю. Якщо цибулина велика, радять використовувати лише половину. Подрібніть цибулю ножем і обсмажте до золотистого кольору на тій пательні, в якій готувалося м'ясо.

Готову цибулю додайте до юшки разом з лавровим листком. Накрийте каструлю кришкою і поставте її на маленький вогонь.

Всипте в пательню борошно, помішуючи, обсмажте його до золотистого кольору. Цей інгредієнт зробить юшку густішою.

Як обсмажити борошно для юшки (скриншот / Кулінарні витівки)

Потроху влийте до борошна окріп, перемішуючи інгредієнти. Борошно з водою має утворити консистенцію сметани.

Коли грибна юшка закипить, в неї потрібно додати обсмажене борошно - але робити це в декілька етапів. В цей момент також потрібно забрати лаврове листя.

Ретельно перемішайте страву, щоб повністю розчинити борошно. Тоді ще раз доведіть рідину до кипіння - і підколочена юшка готова.