Підколочена юшка: не рецепт, а скраб з Хмельниччини
Підколочена юшка - ситна перша страва, яку могли готувати пісною, лише з грибами, або додавати м'ясо. Іноді юшку перед подачею прикрашали підсмаженою цибулею.
Про те, як готувати підколочену юшку, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на кулінарний YouTube-канал "Кулінарні витівки".
Що потрібно для підколоченої юшки
Для того, щоб приготувати підколочену юшку, знадобляться наступні інгредієнти:
- свинина - 300 г
- цибуля - 1/2 шт.
- сушені гриби - 50 г
- борошно - 5 ст. л.
- сіль - 1/2 ч. л.
- перець - 1/4 ч. л.
- лавровий лист - 2 шт.
Як готувати підколочену юшку
Для того, щоб зварити підколочену юшку, сушені гриби потрібною залити водою та відварити до кипіння. Після цього воду зливають, а гриби промивають під проточною водою.
Після промивання гриби заливають 1 л води і знову ставлять каструлю на вогонь. М'ясо потрібно нарізати на маленькі кубики або смужки. Для цієї страви можна використовувати свинину або яловичину.
Як нарізати м'ясо для юшки (скриншот / Кулінарні витівки)
Нарізане м'ясо перекладіть в глибоку пательню, підсоліть і поперчіть. Смажити м'ясо потрібно до насиченої скоринки.
Коли грибна юшка почне кипіти, перекладіть в каструлю м'ясо. Перемішайте страву, і приготуйте заправку.
Для цього почистьте цибулю. Якщо цибулина велика, радять використовувати лише половину. Подрібніть цибулю ножем і обсмажте до золотистого кольору на тій пательні, в якій готувалося м'ясо.
Готову цибулю додайте до юшки разом з лавровим листком. Накрийте каструлю кришкою і поставте її на маленький вогонь.
Всипте в пательню борошно, помішуючи, обсмажте його до золотистого кольору. Цей інгредієнт зробить юшку густішою.
Як обсмажити борошно для юшки (скриншот / Кулінарні витівки)
Потроху влийте до борошна окріп, перемішуючи інгредієнти. Борошно з водою має утворити консистенцію сметани.
Коли грибна юшка закипить, в неї потрібно додати обсмажене борошно - але робити це в декілька етапів. В цей момент також потрібно забрати лаврове листя.
Ретельно перемішайте страву, щоб повністю розчинити борошно. Тоді ще раз доведіть рідину до кипіння - і підколочена юшка готова.
До речі, нещодавно ми писали про те, як готувати цибуляники з м'ясною начинкою.
Крім цього, розповідали, як готувати шляхетські гилуни.