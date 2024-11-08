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Штурханцы: рецепт простого, но вкусного украинского блюда из картофеля

Пятница 08 ноября 2024 07:45
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Штурханцы: рецепт простого, но вкусного украинского блюда из картофеля Штурханцы из картофеля (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Людмила Рябухіна

Штурханцы - традиционное украинское блюдо из картофельного теста и творога. Название картофельные пирожки получили от способа приготовления - начинку слегка "заталкивают" в тесто. Обычно штурханцы подают к столу со шкварками или сливочным маслом.

О том, как готовить штурханцы из картофеля, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на кулинарный YouTube-канал "Кулінарні витівки".

Что нужно для штурханцов с творогом

Для того чтобы приготовить штурханцы с творогом, нужны следующие продукты:

  • картофель - 400 г
  • творог - 150 г
  • яйцо - 1 шт.
  • молоко - 50 мл
  • сливочное масло - 50 г
  • укроп - 20 г
  • чеснок - 1 зубчик
  • крахмал - 8 ст. л.
  • соль - 2 ч. л.

Как готовить толкатели с творогром

Картошку для теста нужно отварить. Предварительно чистить корнеплоды не нужно - клубни отваривают в шкурках.

Тем временем готовят начинку. Творох нужно переложить в миску, к нему следует почистить и натереть чеснок. Зелень нужно промыть, обсушить и измельчить, а затем всыпать в миску с творогом.

Ингредиенты для начинки перемешивают, слегка разминая вилкой. После этого по желанию можно добавить 1/2 ч. л. соли, но, если творог и достаточно соленый, это не нужно.

Отварные картофелины нужно почистить от кожуры, после чего натереть или перемолоть мясорубку. Картошку для теста нужно подсолить 1 ч. л. соли, добавив 5 ст. л. крахмала.

Влейте в измельченные картофелины молоко и разбейте яйцо. Масло нужно растопить в состояние жидкости и влить в будущее тесто. Вымешайте массу, при необходимости добавляя крахмал.

Сформируйте из картофельного теста 6-7 небольших шариков одинакового размера. Чтобы сформировать толкатели, в шариках из теста нужно сделать небольшое углубление и положить примерно 1 ч. л. начинки.

Штурханцы: рецепт простого, но вкусного украинского блюда из картофеля

Как делать штурханцы (скриншот / Кулінарні витівки)

Чтобы залепить толкатель, сначала защелкивают края, а затем, покачивая штурхан в руках, формируют цилиндр. Готовые штурханы нужно посыпать крахмалом.

Вскипятите подсоленную воду в большой кастрюле и окуните в кипяток штурханцы. После всплытия блюдо проваривают еще в течение 2-3 минут.

Тогда, чтобы остановить процесс приготовления, шрутханы советуют залить холодной водой. Лучше всего шрутханы смакуют с поджаренным салом или маслом.

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