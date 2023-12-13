Штучний інтелект показав, як можуть виглядати Сільпо, Нова пошта та інші заклади у стилі LEGO (фото)

Штучний інтелект показав, як можуть виглядати Сільпо, АТБ та інші заклади України

Штучний інтелект з кожним днем набирає обертів і навіть є така думка, що нейромережі незабаром стануть просто незамінними у сучасному світі. Вони почнуть пропонувати людям отримати знання та заробляти на їхніх функціях.

Та, як вже можна помітити, нейромережі впевнено крокують в майбутнє. Нині штучний інтелект показує нам, як можна поєднувати ті речі, які неможливо уявити разом. Поки що ШІ робить те, чого не можуть люди і вражає своїми результатами.

Так, наприклад, у нас є можливість побачити, якими б могли бути різні заклади, магазини та банки України в стилі LEGO, на думку нейромережі.

Сільпо

Магазин Сільпо виглядає ніби справжній конструктор та нагадує не магазин, а більше якусь овочеву базу. Проте це дуже цікавий дизайн.

Як можуть виглядати магазини і заклади України в стилі LEGO (фото: instagram.com/vladas.abramova)

Монобанк

Чи бачили ви хоч раз банк у вигляді котика? А за допомогою ШІ все можливо, тому його зобразили як чорно-білого кота.

Як можуть виглядати магазини і заклади України в стилі LEGO (фото: instagram.com/vladas.abramova)

Укрпошта

Чесно кажучи, якщо подивитися на те, як нейромережа спрограмувала Укрпошту, можна подумати, що це корпус якогось університету, але коробки навколо все розставляють на свої місця.

Як можуть виглядати магазини і заклади України в стилі LEGO (фото: instagram.com/vladas.abramova)

Нова Пошта

Нова пошта також виглядає дуже цікаво та вона дійсно схожа на відділення пошти.

Як можуть виглядати магазини і заклади України в стилі LEGO (фото: instagram.com/vladas.abramova)

Rozetka

А ось магазин Rozetka більше нагадує якийсь ресторан, ніж магазин. Навколо столики, фанарі на вулиці та навіть пальма. І все це у стилі LEGO.

Як можуть виглядати магазини і заклади України в стилі LEGO (фото: instagram.com/vladas.abramova)

АТБ

Новорічне АТБ виглядає неймовірно казково. Магазин вийшов сучасним та дуже приваблює.

Як можуть виглядати магазини і заклади України в стилі LEGO (фото: instagram.com/vladas.abramova)

G-Bar

Це наче будинок для барбі, адже він має повністю рожево-блакитний фасад та багато жіночих інструментів для краси та догляду.

Як можуть виглядати магазини і заклади України в стилі LEGO (фото: instagram.com/vladas.abramova)