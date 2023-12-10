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Штучний інтелект показав, як виглядали б українські медичні заклади в стилі LEGO (фото)

Неділя 10 грудня 2023 18:06
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Штучний інтелект показав, як виглядали б українські медичні заклади в стилі LEGO (фото) ШІ показав, як у стилі LEGO виглядають медичні заклади України (фото: Вікторія Гончаренко)
Автор: Юлія Любченко

Штучний інтелект, здається, спроможний на все, він створює незвичайні фото людей в різних образах, створює нову моду, допомагає генерувати цікаві проекти.

А про те, як за допомогою штучного інтелекту українка створила медичні будівлі України в стилі конструктора LEGO, розповідає та показує РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Facebook-сторінку Фармак та матеріал від Вікторії Гончаренко.

Штучний інтелект показав, як можуть виглядати українські медичні будівлі у стилі LEGO

Штучний інтелект досить часто допомагає втілювати креативні ідеї в життя, оскільки завдяки своїм можливостям застосунки ШІ проектують не лише фотографії людей, а ще й торкаються сфери моди, будівель, мистецтва. Також він гарно працює у сфері IT-технологій.

Згенерувати картинку за допомогою штучного інтелекту справа нелегка і доволі нешвидка, це займає кілька годин і це мінімум. Навіть маючи конкретний опис, модель може видавати не релевантний результат та створювати нереалістичні картинки, що не відповідатимуть запиту та мають певні помилки.

За допомогою ШІ можна побачити, як у стилі конструкторів LEGO виглядають такі медичні українські будівлі як:

  • Міністерства охорони здоров'я України
  • НДСЛ Охматдит
  • Мережі клінік Добробут
  • Мережі лабораторій Ескулаб
  • Ортопедичної клініки Superhumans Center
  • Медичного центру Лелека
  • Клініки Медіком
  • Мережі Аптека Доброго Дня
  • Фармацевтична компанія Фармак.

"Щоб зробити зображення будівель у стилі Lego, я описувала їх ШІ, і він створював їх за цими описами. Кириличні назви ШІ не зміг згенерувати, іноді він не розпізнавав деякі літери. Навіть латинкою у деяких назвах вийшли помилки. Я б хотіла, щоб ці картинки стали справжніми Lego-конструкторами. Такі іграшки були б корисні для дітей і підлітків, щоб вони краще розуміли, як працює медична сфера", - зауважує Вікторія Гончаренко.

Штучний інтелект показав, як виглядали б українські медичні заклади в стилі LEGO (фото)Штучний інтелект показав, як виглядали б українські медичні заклади в стилі LEGO (фото)Штучний інтелект показав, як виглядали б українські медичні заклади в стилі LEGO (фото)Штучний інтелект показав, як виглядали б українські медичні заклади в стилі LEGO (фото)Штучний інтелект показав, як виглядали б українські медичні заклади в стилі LEGO (фото)Штучний інтелект показав, як виглядали б українські медичні заклади в стилі LEGO (фото)Штучний інтелект показав, як виглядали б українські медичні заклади в стилі LEGO (фото)Штучний інтелект показав, як виглядали б українські медичні заклади в стилі LEGO (фото)Штучний інтелект показав, як виглядали б українські медичні заклади в стилі LEGO (фото)Штучний інтелект показав, як виглядали б українські медичні заклади в стилі LEGO (фото)Штучний інтелект показав, як виглядали б українські медичні заклади в стилі LEGO (фото)Штучний інтелект показав, як виглядали б українські медичні заклади в стилі LEGO (фото)

ШІ показав, як виглядають українські медичні заклади в Україні в стилі LEGO (фото надані Вікторією Гончаренко)

Раніше ми розповідали про те, як штучний інтелект показав, як бачить жінок з різних областей України.

Також читайте наш матеріал про те, як штучний інтелект працює проти України у війні.

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