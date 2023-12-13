Искусственный интеллект показал, как могут выглядеть Сильпо, Новая почта и другие заведения в стиле LEGO (фото)

Искусственный интеллект показал, как могут выглядеть сельпо, АТБ и другие заведения Украины

Искусственный интеллект с каждым днем набирает обороты и даже есть такое мнение, что нейросети в скором времени станут просто незаменимыми в современном мире. Они начнут предлагать людям получить знания и получать их функции.

Но, как уже можно заметить, нейросети уверенно шагают в будущее. Сейчас искусственный интеллект показывает нам, как можно совмещать те вещи, которые невозможно представить вместе. Пока что ИИ делает то, чего не могут люди и поражает своими результатами.

Так, например, у нас есть возможность увидеть, какими могли бы быть разные заведения, магазины и банки Украины в стиле LEGO, по мнению нейросети.

Сильпо

Магазин Сильпо выглядит как настоящий конструктор и напоминает не магазин, а больше какую-то овощную базу. Однако это очень интересный дизайн.

Как могут выглядеть магазины и заведения Украины в стиле LEGO (фото: instagram.com/vladas.abramova)

Монобанк

Видели ли вы хоть раз банк в виде котика? А с помощью ИИ все возможно, поэтому его изобразили как черно-белого кота.

Как могут выглядеть магазины и заведения Украины в стиле LEGO (фото: instagram.com/vladas.abramova)

Укрпочта

Честно говоря, если посмотреть на то, как нейросеть спрограммировала Укрпочту, можно подумать, что это корпус какого-нибудь университета, но коробки вокруг все расставляют на свои места.

Как могут выглядеть магазины и заведения Украины в стиле LEGO (фото: instagram.com/vladas.abramova)

Новая Почта

Новая почта также выглядит очень интересно и она действительно похожа на отделение почты.

Как могут выглядеть магазины и заведения Украины в стиле LEGO (фото: instagram.com/vladas.abramova)

Розетка

А вот магазин Rozetka больше напоминает какой-нибудь ресторан, чем магазин. Вокруг столики, фанары на улице и даже пальма. И все это в стиле LEGO.

Как могут выглядеть магазины и заведения Украины в стиле LEGO (фото: instagram.com/vladas.abramova)

АТБ

Новогоднее АТБ смотрится невероятно сказочно. Магазин получился современным и очень привлекает.

Как могут выглядеть магазины и заведения Украины в стиле LEGO (фото: instagram.com/vladas.abramova)

G-Bar

Это как дом для барби, ведь он полностью розово-голубой фасад и много женских инструментов для красоты и ухода.

Как могут выглядеть магазины и заведения Украины в стиле LEGO (фото: instagram.com/vladas.abramova)