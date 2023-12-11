Штучний інтелект показав, як має виглядати форма росіян на Олімпіаді 2024: фото вражають

Стало відомо, що 11 російських та білоруських спортсменів різних видів спорту допустили до Олімпіади під “білим прапором”. Але далеко не всі згодні з цим рішенням. Саме тому чеське видання створило форму з краплями крові.

Штучний інтелект показав, якою має бути форма росіян на Олімпіаді 2024

Вже не секрет, що штучний інтелект може створити будь-яку картинку і це стосується всіх сфер життя. Це і мода, і фотографії людей, і техніка, і література. Цього разу ШІ створив прототип окривавленої форми для росіян, які виступатимуть на Олімпіаді, що пройде в Парижі.

"Спорт належить до політики. У випадку з Росією це вірно подвійно. Завзятий і дуже поганий хокеїст, Путін використовує спортсменів для пропаганди власного терористичного режиму, коли може. Пропагувати та виправдовувати кровопролитну війну по всьому світу йому допомагають найкращі спортсмени. Будь то тенісисти на міжнародних турнірах, хокеїсти в НХЛ, фігуристи, важкоатлети, фехтувальники чи футболісти та інші", - пишуть у журналі Reflex.

Річ в тому, що днями міжнародний олімпійський комітет таки вирішив допустити представників Росії та Білорусі до участі в Олімпійських іграх 2024 року в дивному статусі нейтральних спортсменів. Це обурило не лише українців та всі інші цивілізовані країни, а й Чехію, до того ж настільки, що вони створили їм форму, за допомогою ШІ.

Форма дійсно виглядає досить моторошно, адже вона вся у крові. Сама форма, що створена штучним інтелектом біла, але майже вся залита кров’ю, що демонструє наслідки злочинів росіян та підтримку цих звірств зі сторони білорусів.

Відомо, що росіянам та білорусам буде дозволено брати участь у змаганнях під п'ятьма рингами в індивідуальному порядку, якщо вони відповідатимуть кваліфікаційним критеріям та іншим умовам. Про це оголосили представники МОК.

Ші показав, якою має бути форма росіян на Олімпіаді 2024 (фото: reflex.cz)